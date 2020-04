In articol:

Andreea Pirui a ținut să lămurească în primă fază scandalul cu Roxana, după ce ieri, ea a spus că vrea să plece din casa Dragostei din Turcia din cauza scandalurilor dese din emisiune. Pirui a explicat că Roxana nu a făcut decât să se victimizeze în acel vlog, mai ales că toți fanii emisiunii știu că Roxana și Turcu au fost subiectul celor mai multe dintre scandaluri.

„A vrut să mă ia cumva la rost, la intimidare. Nu știam că sunt filmată de domnișoara `Oftică`. Am băut câteva pahare de vin, ceea ce mi se pare normal, fac ce vreau în timpul meu liber. Nu mă condiționează nimeni ce să fac. Am povestit în cameră cu fetele. Ele au venit să-mi ceară mie socoteală pentru ceea ce vorbisem la mine în cameră. Nu au niciun drept să vină în miez de noapte să-mi bată la ușă sau mia jult, să mă filmeze. Mi-a zis Roxana săne batem în emisiune și i-am zis Ok, haide aici, dacă ție nu ți-e frică. Mi se pare normal. Eu oricum în emisiune le spun că le bat și așa le spun și în afară. Nu au demonstrat absolut nimic că m-au flmat pe mine”, a spus Andreea Pirui pe Instagram.

Andreea Pirui, primele declarații după acuzațiile Roxanei

Ieri Roxana a spus că vrea să plece din casa Puterea Dragostei pentru că nu mai sunt oamenii care au fost în emisiune și pentru că nu se mai respectă formatul, ajungându-se la foarte multe controverse. În plus, Andreea Pirui a confirmat cele spuse de Roxana ieri, cum că ar fi amenințat-o cu moartea.

„Roxana a făcut vlog și a zis că nu mai vine în casă pentru că e prea multă violență, prea multă ceartă. Roxana, draga, ai terorizat un sezon întreg, le-ai amenințat pe toate fetele, tu ești cea mai mare mahalagioaică, bătăușă care amenință. Tu cu Turcu ați făcut praf emisiunea. Țin să-ți aduc aminte că au fost foarte multe bătăi care nu s-au putut difuza la televizor, în caz că ai uitat. S-a băgat și Marius, de i-ați rupt degețelul pentru că a vrut să-ți dea cu masa în cap. A vrut să te rupă în bătaie. Și tu vii să spui că noi ne batem, că nu mai suporți emisiunea că e foarte mult scandal și foarte multă bătaie. Dar de unde atâta ipocrizie?”, a mai spus Andreea Pirui.

În cadrul acesluiași live Andreea Pirui a fost întrebată despre imaginile indecente cu Marius.

„Dragilor, eu îmi cunosc foarte bine iubitul. Nu este Marius. S-a aflat cine este. Este un băiat din Arad. Dacă vă uitați atent la video vedeți că spre final îl strigă cineva pe nume”, a spus Andreea Pirui în live-ul de pe Instagram.