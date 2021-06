Andreea Raicu, mai naturală ca niciodată! Cum s-a afișat pe rețelele de socializare: „Aşa arat eu când ma trezesc dimineață”

Andreea Raicu [Sursa foto: Instagram] 14:02, iun 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Andreea Raicu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și, de asemenea, este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate personalități publice. A reușit să impresioneze de fiecare dată prin eleganță și atitudine și continuă să o facă și în prezent, ma ales prin naturalețe. Iată cum s-a pozat pe rețelele de socializare și ce le-a transmis fanilor.

Andreea Raicu, lecție importantă pentru internauți

Vedeta ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale. Pe Instagram, frumoasa brunetă are o comuitate numeroasă, de peste 530 de mii de urmăritori. Andreea Raicu le-a oferit o lecție importantă celor care cred că tot ceea ce văd pe internet este adevărat și și-a argumentat opinia.

Citeste si: Andreea Raicu, prima reacție după ce a aflat că va prezenta emisiunea lui Cătălin Măruță: ”Surpriză”

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

De asemenea, mania aceasta de a arăta mereu bine este ca o închisoare, căci nu poți de fiecare dată să fii „perfect”. Aceasta le reamintește internauților că perfecțiunea nu există, iar frumusețea nu se rezumă doar la aspctul fizic.

Aceasta le-a arătat diferența celor care o urmăresc pe platformele sociale. A postat o imagine cu ea machiată și încă una în care abia s-a trezit din somn!

Andreea Raicu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Andreea Raicu a pozat nud la 43 de ani! Reacţia lui Cabral: "Gata, m-ai convins! Pun și eu nudurile cu mine!"

„ Asa arat eu cand ma trezesc dimineata! O alta minciuna ca multe pe care le vezi pe Instagram si care te frustreaza pentru ca simti ca nu esti la fel de frumoasa, perfecta, radianta ca femeile pe care le urmaresti. Daca simti asta si cand te uiti la fotografiile cu mine, te rog, da swipe left ca sa vezi realitatea.



Nu cred ca se trezeste nimeni ca in reviste sau pe Instagram. Eu ma trezesc uneori cu ochii umflati de la oboseala sau mai stiu eu ce altceva si am invatat sa fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arata mereu bine, e peste tot si e ca un bolovan de 100 kg pe care il cari dupa tine in fiecare moment. Cum e? Epuizant, nu?



Accepta ca nu exista acea perfecțiune pe care o cauti dupa ce te uiti pe Instagram. Frumusetea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine esti, iar tu esti perfecta asa cum esti: intr-o zi cu pielea frumoasa in alta cu ochii umflati. E ok sa nu fii ok. Repeta acest lucru pana cand simti ca l-ai asimila”, a scris Andreea Raicu la postare.