Andreea Raicu a pozat nud la 43 de ani! Reacţia lui Cabral: "Gata, m-ai convins! Pun și eu nudurile cu mine!"

Andreea Raicu a pozat nud la 43 de ani! Fotografia făcută publică pe reţelele de socializare a încins internetul, iar fanii, dar şi alte vedete au reacţionat imediat.

Andreea Raicu și-a surprins fanii de pe reţelele de socializare cu o fotografie în care a pozat nud. Vedeta a strâns zeci de mii de aprecieri şi comentarii la fotografia care o înfăţişează în toată splendoarea.

Andreea Raicu a menţionat că fotografia, alb-negru, în care ea apare complet goală, sprijinită de un perete, a fost realizată de cunoscutul artist Alex Gălman în ”perioada în care eram închiși in casă”.

”We really had fun that day și mă bucur că m-ați convins să pozez fără măști. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort că tot ăsta a fost trendul predominant în această perioadă. Mai avem și altele și mai și. Să le postăm sau....?”, a scris Andreea Raicu pe Instagram.

Reacţia vedetelor, după ce Andreea Raicu a postat fotografia nud

Printre vedetele care au reacţionat la fotografie nud postată de Andreea Raicu, se numără Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Cabral şi Mihai Bendeac.

Andreea Esca a fost printre primele persoane care au comentat la postarea Andreei Raicu, scriind un singur cuvânt, cu litere mari: ”LIKE”.

Nici Mihaela Rădulescu nu s-a lăsat mai prejos, frumoasa prezentatoare TV a numit-o ”superbă” pe Andreea Raicu.

Cabral a fost printre cei mai îndrăzneţi comentatori de pe Instagram: "Gata, m-ai convins! Pun şi eu nudurile cu mine", a scris prezentatorul în dreptul fotografiei cu Andreea Raicu, iar aceasta i-a răspuns lui Cabral: "haha, le aştept".

Mihai Bendeac i-a spus frumoasei Andreea Raicu: "Oriunde, oricând", iar un internaut a răspuns la comentariul actorului: "Ai vrea tu, Bendeac".