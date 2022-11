Andreea Tonciu a dat peste 150 de mii de euro pe un apartament de lux! Vedeta a recunoscut de unde a avut atâția bani să investească în bijuteria imobiliară: „Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez”

In articol:

Andreea Tonciu s-a făcut remarcată ca asistentă TV, dar de când l-a întâlnit pe bărbatul care astăzi îi este soț, bruneta s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a axat foarte mult pe partea personală a vieții, fiind mamă și soție cu normă întreagă.

Însă, deși nu mai are un job în televiziune, Andreea Tonciu o duce mai bine ca niciodată.

În cadrul emisiunii ”Teo Show”, bruneta nu s-a ferit să spună că recent a cheltuit peste 300.000 de euro.

Andreea Tonciu a dat peste 150 de mii de euro pe un apartament de lux [Sursa foto: Facebook ]

Andreea Tonciu face achiziție după achiziție

Mai exact, fosta asistentă TV este acum proprietară unui nou apartament de lux, dar și posesoarea unui bolid la fel de scump.

Toate fiind achiziționate, spune ea, din veniturile pe care le încasează soțul ei, el fiind cel care aduce bani în casă, în timp ce ea își dedică timpul fiicei lor.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult”, a spus Andreea Tonciu la Kanal D.

Deși nu are nevoie de un job, căci banii nu sunt o problemă pentru ea, Andreea Tonciu mărturisește că ar putea face și ea bani, dar doar din postura de angajator.

Ar investi în pasiunile sale, dar spune că nu s-ar vedea niciodată lucrând în spatele unei tejghele sau într-o bucătărie.

”Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană”, a mai explicat Andreea Tonciu la „Teo Show”.

Astfel, având timp să își educe fiica, dar și să cheltuie bani, acum Andreea Tonciu se axează pe mobilarea noii locuințe. Vorbim despre un apartament situat într-o zonă bună a Capitalei, care dispune de trei camere, două băi și multe facilități exterioare.

Iar drumurile de acasă și până la magazinele de specialitate, bruneta le face cu noua sa mașină, una care l-a costat pe Daniel Niculescu în jur de 200.000 de euro.

„Acest apartament are trei camere și două băi(...) Un apartament ca al meu costă peste 150 de mii de euro. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?!(...) Peste 200 de mii de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei sa-ți spun câți bani am în contul din bancă?”, a mai mărturisit vedeta de televiziune în emisiunea lui Teo Trandafir.