Andreea Tonciu a primit un cadou de lux din partea soțului ei! Cum o răsfață Daniel Niculescu în vacanța din Dubai?: „Nu cred!”

Daniel Niculescu își răsfață soția și îi oferă cele mai frumoase cadouri. Aflați în vacanță în Dubai, bărbatul îi îi face toate poftele celebrei brunete. Andreea Tonciu a fost surprinsă de soțul ei, care i-a oferit un cadou de lux, ce pare a fi exact ceea ce bruneta își dorea.

Vedeta a postat, astăzi, pe Instagram, un videoclip în care se poate observa cum soțul ei o răsfață în Dubai. Aflându-se la masă alături de sora și fiica ei, Andreea a avut parte de o surpriză de proporții. Soțul ei, Daniel Niculescu, a venit cu două pungi roșii, de brand. Vizibil emoționată, bruneta a desfăcut una dintre pungi, din care a scos o pereche de pantofi strălucitori. Vedeta a fost încântată de cadoul primit, semn că pantofii au fost exact pe placul ei.

”Nu cred! Mi-a luat ăia! Nu cred. Ce frumos! M-a emoționat. Mamă, ce frumoși sunt. Mulțumesc. Așa surpriză. M-ai emoționat. Te iubesc”, a spus Andreea Tonciu, după ce a primit cadoul din partea soțului ei.

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu și-a sărbătorit ziua de naștere în Dubai

Vacanțele în Dubai au devenit un obicei pentru Andreea Tonciu. Frumoasa brunetă a împlinit recent 37 de ani și a sărbătorit alături de familie, tot în Dubai.

Andreea și-a luat soțul, fiica și sora și au mers să sărbătorească departe de țara noastră, într-o locație de vis. Fosta asistentă TV are o legătură foarte strânsă cu urmăritorii săi de pe Instagram, așa că le-a arătat și cum și-a serbat ziua de naștere. De asemenea, Andreea a postat și un mesaj în care le mulțumește tuturor oamenilor care au fost alături de ea de-a lungul anilor, dar și celor care au felicitat-o de ziua ei.

''Azi sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum: Pentru experiențe, pentru emoții, pentru întâmplările care mi-au călit răbdarea, pentru neprevăzutul care mi-a dat peste cap planurile, dar mi-a deschis noi orizonturi. Pentru oamenii care în timp au rămas lângă mine, pentru cei care au plecat sau au rămas în urmă. Sunt recunoscătoare pentru Rebecca, fetița mea, de la care am învățat să mă bucur de lucrurile mărunte și să nu renunț chiar și atunci când totul pare imposibil… Azi, sunt fericită! Azi, de ziua mea, am fost înconjurată de iubire… Pe această cale, vreau să vă mulțumesc vouă celor care v-ați gândit la mine și ați dedicat puțin din timpul vostru că să îmi transmiteți o urare, un gând bun și o îmbrățișare, soțului și întregii mele familii. Vă mulțumesc enorm!'', a fost mesajul postat pe Andreea Tonciu, pe pagina sa de Instagram.

