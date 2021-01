Andreea Tonciu, ceartă monstru cu soțul ei! Discuțiile aprinse care i-au alertat pe vecini: „Am făcut depresie...”

Andreea Tonciu a refuzat un proiect mare din cauza unei dispute cu soțul ei, Daniel Niculescu.

Andreea Tonciu este una dintre cele mai controversate și cunoscute vedete din showbizul românesc. Bruneta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Daniel Niculescu, alături de care are și o fetiță, numită Rebecca. relația lor este una foarte apropiată și destul de retrasă de camerele de filmat, cu toate acestea, cei doi au avut parte de momente tensionate în relația. Andreea Tonciu iuvește să apară pe micile ecrane, lucru care nu este în mod special în grațiile soțului ei.

Vedeta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni televizate, că a refuzat să participe la Asia Express deoarece a avut o ceartă monstru cu soțul ei pe această temă.Andreea Tonciu a refuzat să participe la provocarea din Asia, lucru pe care l-a regretat teribil și așa a ănceput o ceartă cu Daniel Niculescu, pe care și vecinii au auzit-o.

„Eu fără televiziune aș fi... Eu am făcut depresie. Eu plângeam în casă că nu mai puteam. Eram la club cu soțul meu și m-au sunat să merg la Asia Express și jur că am refuzat. Și îmi spune o prietenă dacă nu vreau să merg, că se duce Bianca, se duce Margherita. În secunda unu, soțul a zis acum te ridici de la masă și plecăm. Am ajuns acasă, i-am zis să mă descalțe în mijlocul livingului urlând: „Din cauza ta! De ce nu m-ai lăsat?”. În noaptea aia m-au auzit vecinii”,a dezvăluit Andreea Tonciu, la tv.

Andreea Tonciu și-ar dori să meargă la Asia Express cu Oana Radu sau sora ei [Sursa foto: Instagram]

Cu cine și-ar dori Andreea Tonciu la Asia Express! Motivul pentru care nu s-ar putea duce cu soțul ei

În cazul în care ar mai putea primi această șansă, Andreea Tonciu a mărturisit că și-ar dori să meargă cu Oana Radu, alături de care s-a apropiat în cadrul concursului „Bravo, ai stil! Celebrities! ”. O altă variantă este și sora vedetei, însă în niciun caz soțul ei. Andreea Tonciu a mărturisit că Daniel Niculescu nu vrea să apară la tv, motiv pentru care nu s-ar implica nici într-un asemenea proiect. (Citeste si:Este Andreea Tonciu pregătită pentru un al doilea copil? Vedeta a dezvăluit tot despre acest subiect)

„Mi-ar plăcea să merg cu Oana Radu sau cu sora mea. Dacă aș merge cu soțul meu, am zis că nu. Pentru că nu pot să fiu Tonciu când sunt în prezența lui. Eu cu mama stau în mare parte din timp. El nu s-ar băga în așa ceva, în niciun caz. Nu îi place să apară la TV pentru nimic în lume. Să mă lase pe mine că sunt tânără, la început de carieră. Eu mă simt foarte bine când sunt în fața micului ecran”,a mai adăugat vedeta.