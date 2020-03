In editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D, momentul defilarii concurentelor emisiunii le infatiseaza pe podium doar pe opt dintre acestea, absenta de la debutul editiei din aceasta seara fiind chiar Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, de urgenta la spital! Ce a patit concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Ilinca Vandici lamureste imediat situatia si anunta ca Andreea Tonciu intarzie din cauza unor probleme de sanatate, urmand ca aceasta sa se alature mai tarziu celorlalte concurente, din momentul in care starea de sanatate ii va permite.

“Andreea Tonciu lipseste. Am inteles ca nu s-a simtit bine, drept urmare va veni alaturi de noi un pic mai tarziu, in momentul in care se va simti mai bine”, spune Ilinca Vandici.

Dupa cateva momente de absenta, Andreea Tonciu isi face aparitia in platoul emisiunii, la invitatia Ilinca Vandici si explica motivele intarzierii.

