Oana Radu a încercat să afle de la Bianca Rus care este relaţia dintre ea şi Ştefan Faraffell, de care se plângea în culise că nu a sunat-o o zi întreagă. Bianca Rus făcea pe supărata că nu a sunat-o bărbatul cu care are o relaţie, moment în care fetele au luat-o la întrebări cu privire la Ştefan.

Oana Radu a izbucnit după ce Bianca Rus nu voia să își asume că este într-o relație cu Ștefan Farrell

"Eu am vrut să știu dacă sunt sau nu împreună și mi-a spus că nu, că sunt prieteni. Și acum eu știu că în viață trebuie să spui adevărul și am întrebat-o: „Bianca, este sau nu este iubitul tău?” A zis că da. Când i-am zis că îl cunosc a spus că sunt de fapt prieteni. După care am întrebat-o dacă s-au sărutat, a zis că sunt la început. Păi la început ce facem, mergem la biserică? La bibliotecă? Sărutat nu, sexuț nu, ce facem a început?", a spus Oana Radu la "Bravo, ai stil! Celebrities".

La rândul ei, Bianca a venit cu o explicaţie pentru Oana.

"Este un început de relție frumoasă în care nu vreau să se implice absolut nimeni. Mă interesează doar pe mine și el ce este între el. Pentru un început de relație nu-l pot numi „iubit”. Țin la el și îl consider prietenul meu. Când o să am sentimente de iubire, atunci o să-i spun „iubitule”.

Bianca Rus: Ne mai şi jucăm, asta e treaba noastră ce facem.