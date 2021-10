Andreea Tonciu, decizie radicală în privința fetiței sale! Ce a hotărât vedeta după creșterea ratei de incidență în Capitală?

In articol:

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au luat o hotărâre radicală, în urma creșterii ratei de incidență din București. Cei doi își doresc să-și protejeze fiica și sunt în stare de orice pentru ca aceasta să fie bine.

Andreea Tonciu, îngrijorată pentru fetița ei

Decizia de a nu-și mai lăsa fiica la grădiniță a fost luată împreună cu soțul ei. Vedeta se consideră o mamă responsabilă și a declarat că-și dorește să își ferească cât mai mult copilul de acest virus. Mai mult, Andreea Tonciu și-a luat luat toate măsurile de precauție și chiar a ales să petreacă mai mult timp în casă, evitând contactul cu persoanele din mediul exterior.

În luna martie, a acestui an, vedeta s-a confruntat cu virusul, iar asta este unul dintre motivele pentru care a luat decizia să se protejeze atât pe ea, cât și pe fetița ei în aceasta perioadă dificilă.

''Am scos-o de la grădiniță deoarece ea este un copil foarte sensibil și toate bolile le ia imediat, fiind și anotimpul rece sunt foarte multe viroze, plus coronavirus, mi-am pus un semn de întrebare și am zis că trebuie să stea cu mine acasă.

Ei îi place cel mai mult din lumea asta să stea cu mine acasă, este dependentă de mine, cum și eu sunt dependentă de ea. Stăm împreună, facem activități, o duc la balet, o duc engleză și la dansuri'', a declarat Andreea Tonciu pentru o emisiune TV.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu își verifică soțul dacă poartă mască

Daniel Niculescu, soțul Andreei Tonciu are foarte multe activități și este plecat mai tot timpul zilei de acasă.

Din dorința de a își proteja fetița, soțul Andreei Tonciu poarta două măști pentru a fi sigur că nu își expune familia la niciun fel de pericol.

Cu toate acestea, Andreea a declarat că de fiecare dată când ajunge acasă, își verifică soțul dacă a purtat mască, tot din dorința de a nu risca să-si pună fetița în pericol.

De asemenea, vedeta a mai mărturist că la grădiniță nu se poartă mască, iar acest lucru a determinat-o să și păstreze fetița a casă pentru a fi mult mai liniștită.