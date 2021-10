Andreea Tonciu vrea să-și schimbe total înfățișarea! Ce intervenții estetice visează să-și facă: „Costă 50-60 de mii de euro toate. Nu vreau să mă mai recunoască telefonul”. Sora ei îi calcă pe urme

In articol:

Surorile Tonciu au fost prezente în urmă cu câteva momente în emisiunea Teo Show, unde au dat din casă totul despre operațiile estetice pe care și le-au făcut de-a lungul anilor.

Andreea și Lorena Tonciu sunt două apariții greu de trecut cu vederea, iar dacă domnilor le crește tensiunea atunci când ele sunt în preajmă, doamnele și domnișoarele sunt geloase și invidioase.

Nu este niciun secret faptul că felul în care cele două arată nu este numai opera mamei natură, ci au apelat și la bisturiu și la injecții cu acid hialuronic și se pare că nu sunt pregătite să se oprească. Cele două spun că au în plan să-și mai facă și alte intervenții estetice. Andreea Tonciu spune chiar că ar vrea să iasă din sala de operații cu o total altă înfățișare.

Andreea Tonciu: „ Vreau să stau cu doctorul 10 ore și să mă facă total”

Andreea Tonciu a povestit că nu se simțea complexată de nasul ei, însă după ce a apărut la televizor, a primit o avalanșă de critici pe acest subiect.

Deși se temea de operație, aceasta și-a învins frica și s-a programat pentru intervenție.

„Începuse multă lume să mă jignească și la televizor mi se vedea mult mai mare (n.r. nasul). Eram într-o seară în oglindă, mă machiam și mă vedeam urâtă. Atunci am zis că trebuie să-mi operez nasul. Am pus mâna pe telefon și am vorbit cu medicul și i-am spus că daca nu-mi face luni programare, eu nu ma mai operez. M-am dus în Turcia și luni m-am operat”, a declarat Andreea Tonciu la Teo Show.

Pe lângă intervenția de rinoplastie, Andreea Tonciu mai are implant mamar și acid hialuronic în buze. Vedeta este mulțumită de forma nasului ei după operație, însă, pentru a fi mulțumită de întreg aspectul spune că ar trebui să scoată din buzunar până la 60 de mii de euro, căci visează la multe îmbunătățiri.

„Trebuie să mă operez să-m fac blefaroplastie, mi s-au lăsat pleoapele, dar îmi e frică de anestezie. Vreau să-mi fac mai multe intervenții, am aproape 36 de ani.

Mai bine îmi face anestezie totală. Costă 50-60 de mii de euro toate intervențiile estetice pe care mi le doresc eu. Vreau să-mi fac blefaroplastie, vreau schimb mamar, vreau liposucție, vreau să-mi bag grăsime în posterior, vreau cat eyes (n.r. intervenție estetică de alungire a formei ochilor), vreau să-mi fac pomeții, cearcănele, buzele, șanțurile, gușa. Nasul nu mai vreau. Nu vreau să mă mai recunoască telefonul. Soțul o să fie mândru, trebuie să vină iar să mă ceară de nevastă, să-mi dea alt inel și să facem altă nuntă. Vreau să stau cu doctorul 10 ore și să mă facă total. Mi-a luat șase ani să-mi fac rinoplastia pentru că mi-a fost frică”, a dezvăluit vedeta în emisiunea lui Teo Trandafir.

Lorena Tonciu: „Eu sunt foarte complexată”

La 21 de ani, sora Andreei Tonciu are deja la activ două rinoplastii, un implant mamar și acid hialuronic în buze. Tânăra sune că pe rețelele de socializare este intens criticată pentru intervențiile estetice, dar atâta timp cât ea este mulțumită de felul în care arată părerile altora nici nu o interesează.

„M-am dus la 16 ani să mă operez la nas și nu s-a putut, abia la 18 ani m-am operat. Eu sunt foarte complexată și aș face orice ca să fiu frumoasă. Trebuie să arăt bine și când arunc gunoiul. Operația de rinoplastie am mai făcut-o o dată în urmă cu trei luni, iar acum sunt mulțumită de rezultat.

De mine zice lumea că vai cum arătam înainte că am nu știu câte operații. Câte oprații am, că mi-am făcut doar două: nas și sâni, iar în buze mi-am pus acid. Sunt încă în creștere, am 21 de ani. Cred că până la 25 o să mă tot schimb.

Vreau să-mi fac gușa, să-mi iau un pic din burtică grăsime și să-mi pună în posterior, iar la față vreau să-mi fac pomeții și buzele”, a explicat Lorena Tonciu la Teo show.