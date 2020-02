Andrei Ciobanu s-a remarcat in reality-ul „Survivor Romania” ca unul dintre cei mai puternici concurenti din echipa Razboinicilor si s-a dovedit un adversar de temut, acesta reusind sa aduca puncte valoroase in tabara lui. Andrei Ciobanu (29 de ani) este foarte hotarat sa se impuna ca unul dintre liderii echipei albastre, fiind determinat sa demonstreze ca este Supravietuitorul in acest show remarcabil.

Inainte de a pleca in Republica Dominicana, razboinicul a povestit momentele dramatice cu care s-a confruntat de-a lungul vietii, marturisind ca provine dintr-o familie modesta din care, insa, nu a lipsit dragostea. Tanarul povesteste cu emotie ca mama sa a fost cea care i-a transmis sensibilitatea si iubirea pentru arta, dar mai ales pentru muzica. Lovitura pe care a primit-o, in momentul in care si-a pierdut mama, dupa ce aceasta a dus o lupta dificila cu o boala necrutatoare, a fost si cel mai greu moment din viata lui.

"Mama a murit cand aveam 23 de ani. A fost cel mai greu moment din viata mea. Acum, de fiecare data cand mi se intampla ceva, sau am o greutate in viata, imi amintesc de mama si totul pare mai usor de rezolvat. Avea 50 de ani si s-a luptat cu o boala necrutatoare, cancerul. Era foarte sensibila, nu a vrut sa lupte si m-am obisnuit greu cu ideea pierderii", povestea cu emotie Andrei Ciobanu.

Provenind dintr-o familie cu credinta in Dumnezeu, Razboinicul a invatat din copilarie sa aprecieze tot ceea ce primeste in viata. Isi aminteste cu placere de vacantele petrecute alaturi de parinti si de sora lui mai mare, dar si de momentele unice din sanul familiei.

"Duminica ne adunam toti la bunicii mei materni. Era o traditie, suntem o familie credincioasa, unchiul meu este preot si, in fiecare duminica, obisnuiam sa mergem la biserica si apoi la masa. Era plina casa si erau momente unice", rememora Andrei Ciobanu.

Legat de fiinta cea mai draga, mama, razboinicul are si cele mai multe regrete, dar si cele mai frumoase amintiri.

Pana unde va ajunge Andrei Ciobanu in competitia Survivor Romania, daca va reusi sa aduca in continuare puncte echipei, aflati urmarind un nou episod sambata, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.