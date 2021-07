Andrei Dascălu și Roxana Ghiță și-au spus adio după doar câteva zile de relație?! A recunoscut că este geloasă pe Maria Chițu, iar războinicul și-a făcut apariția alături de ea

Roxana Ghiță și Andrei Dascălu 16:29, iul 27, 2021 Autor: Cristina Ionela

Între Roxana Ghiță și Andrei Dascălu, finalistul de la Survivor România 2021, a existat încă din timpul competiției o relație mai apropiată, la început de prietenie, însă mai apoi lucrurile s-au schimbat. Cei doi războinici au reluat legătura după sfârșitul sezonului doi al emisiunii fenomen de la Kanal D și au încercat să aibă o relație amoroasă.

Deși Roxana se împăcase de ceva timp cu fostul ei iubit, se pare că fosta concurentă de la Survivor l-a părăsit pe acesta pentru a-și urma inima.

Tânăra s-a cuplat imediat cu Andrei Dascălu și părea că nu regretă deloc. Prima apariție a lor împreună a fost chiar la Ștafeta Mixtă, unde au făcut declarații incendiare despre relația cu scântei dintre ei doi.

Roxana: Credeam ca e doar din partea mea si nu voiam sa par dubioasa. Eram dupa atata timp in jungla, nu ma mai conectasem cu niciunul dintre colegii mei.

Andrei: N-a fost un prim pas. Noi ne-am inteles foarte bine. Mi-am dorit ceva mai mult, dar nu in competitie. Am zis ca daca ma inteleg bine cu Roxana sa continuam la fel in competitie, iar cand iesim daca o sa fie sa ne intelegem la fel, o sa vedem ce o sa fie.

Roxana Ghiță a povestit, în exclusivitate pentru Ștafeta Mixtă, despre un moment de la unificare în care Andrei și Maria de la Războinici au avut un moment de apropiere. Fosta concurentă de la Survivor a recunoscut că a curprins-o gelozia în acele clipe, chiar dacă ea nu este o persoană geloasă de fel.

Roxana: Au venit foarte multe persoane in echipa razboinicilor. Stiu ca a fost la unificare, un gest, cand i-a dat parul dupa ureche Mariei. Cu Andrei ma simt destul de geloasa, eu nu sunt geloasa. Maria cred ca i-a incheiat un nasture.

Andrei: Da, a fost un gest. Ma bucur ca ea a zis ca nu este o persoana geloasa. Nu avea de ce sa fie geloasa, a fost un gest involuntar. A fost doar un gest, fara sentiment fara nimic.

Andrei Dascălu, surprins cu Maria Chițu

Andrei Dascălu a postat o fotografie cu fosta lui colegă de echipă, Maria Chițu, alături de o inimă albastră, culoarea războinicilor. Ei bine, nu știm dacă această fotografie a deranjat-o sau nu pe Roxana Ghiță, căci tânăra și-a închis contul de Instagram. Să fie oare o reacție în urma faptului că Andrei a postat o poză cu persoana pe care era geloasă?! Rămâne de văzut dacă cei doi vor mai forma un cuplu sau nu. Momentan, cei doi războinici nu au confirmat și nici nu au infirmat vreun zvon.

Andrei si Maria[Sursa foto: Instagram]

Roxana Ghiță și-a închis contul de Instagram[Sursa foto: Instagram]