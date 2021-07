Cel mai emoționant interviu oferit de Zanni: "Mi-e frică să nu ajung să mor fără să afle lumea cum sunt cu adevărat". Dorința sa are legătură cu părinții naturali

Zanni, cu lacrimi în ochi [Sursa foto: Captură YouTube] 13:11, iul 23, 2021 Autor: Ioana Stan

Zanni a fost invitat la "Teo Show" și i-a făcut mărturisiri emoționante lui Teo Trandafir, în direct.

Zanni și cele mai ascunde secrete. Cum luptă cu depresia și care este cea mai mare frică a sa

Viața sa greu încercată de mic copil și-a pus amprenta asupra sa și a trecut atât prin depresie, cât și prin mari temeri.

Copilăria grea pe care a avut-o și lipsurile l-au făcut să se confrunte cu depresia. Chiar dacă a depășit perioada grea, el spune că au rămas sechelele în sufletul său și nu își mai poate exterioriza sentimentele.

"Acum nu mai sunt depresiile alea pe care le aveam înainte, dar sunt așa... nu pot să mă bucur de toate momentele pe care le am în viața mea, de ceea ce primesc, nu mai simt.

Când am câștigat trofeul sau când am ajuns în aeroport voiam să mă bucur, să le arăt oamenilor recunoștința, dar nu mă puteam exprima. În mod normal, oamenii ar fi sărit: , ar fi plâns acolo în fața lor, s-ar fi tăvălit pe jos de fericire. Eu eram fericit, eram mulțumit că oamenii sunt acolo, dar nu puteam să mă exprim, parcă nu mai pot să-mi dau frâu liber sentimentelor.",i-a mărturisit Zanni lui Teo Trandafir.

Zanni își dorește să-și cunoască tatăl[Sursa foto: Captură YouTube]

Cu lacrimi în ochi, Zanni a mărturisit că frica lui cea mai mare este nu de moarte în sine, ci că ar putea să moară fără ca oamenii săa fle cine este el cu adevărat.

"Nu mi-e frică de moarte. Mi-e frică doar să nu ajung să mor fără să știe lumea cum sunt eu cu adevărat. Vreau întâi să las aici tot ceea ce am simțit eu și apoi pot să mă duc liniștit. Mai am de mâncat, mai am de trăit mult.", a mărturisit Zanni cu lacrimi în ochi.

Zanni și-ar dori să-și cunoască și tatăl: "Aș vrea să știu cu cine semăn. Pe mama am cunoscut-o"

Zanni a mărturisit că și-a cunoscut mama, dar nu a simțit nimic pentru ea. Însă are de gând va fi pe picioarele sale să o ajute. El ar vrea să-și cunoască și tatăl pentru a afla cu cine seamănă.

"Mi-ar plăcea să văd cu cine semăn. Pe mama o știu, ne-am văzut de câteva ori, nu am nicio treabă cu ea. Mă vizita când eram mai mic și mă uitam la ea și simțeam că nu e cazul să mă văd cu ea, nu am ce să vorbesc cu ea. E paralelă cu realitatea, e mama mea, dar e aeriană. Eu nu o judec. Când o să fiu mai mare și o să fiu stabil, poate o s-o caut să o ajut eu pe ea, dar deocamdată nu am ce să fac. Pe tata nu îl știu, aș vrea să-l văd. Poate semăn cu el.", a povestit Zanni.