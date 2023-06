Andrei Duban: “De 1 iunie o să-i iau fiului meu banii din cont pentru că are mai mulți decât mine”. Grațiela a sărit imediat cu gura pe soțul ei | EXCLUSIV

In articol:

Grațiela și Andrei Duban au împreună un fiu minunat, pe care îl iubesc enorm. Armin este un băiețel care își face constant părinții mândri, fiind un copil cuminte și simpatic.

Soții Duban au proiecte peste proiecte, dar nu uită niciodată să se îngrijească de familia lor. Grațiela și Andrei sunt doi dintre cei mai apreciați și iubiți actori din țara noastră.

Cum petrec Grațiela și Andrei Duban 1 iunie, alături de copilul lor?

Grațiela și Andrei Duban sunt foarte norocoși, deoarece fiul lor, Armin, deja își câștigă singur banii, așa că nu trebuie să își mai facă griji pentru anumite cheltuieli. Venind vorba despre Ziua Copilului, Andrei Duban a făcut o glumă legată de veniturile băiatului său, moment în care Grațiela s-a alăturat și ea jocului.

"Grațiela: Cred că toți copiii vor în fiecare zi câte un cadou. Deci nu trebuie să existe o ocazie specială. Ei vor mereu câte ceva. La partea asta lucrăm intens cu Armin, ca să își dea seama de valoare banului, cât trebuie să cheltuiască și pe ce și mai ales acum că a început să își câștige proprii lui bănuți. De un an de zile și i-am zis că sunt alegerile lui, eu doar să îl sfătuiesc. În momentul în care va greși, va înțelege. Eu sunt acolo să îl prind în cazul în care greșește.

Andrei: Eu de 1 iunie o să-i iau fiului meu banii din cont pentru că are mai mulți decât mine și îi împart cu maică-sa, ca să nu mă spună.

Grațiela: A, deci îmi iei și mie o fustă?

Andrei: Bineînțeles, doar dacă o ia vântul ușor.", au declarat cei doi.

Cum i-a trecut Armin Duban pe părinții lui în telefon?

Armin le-a mai pregătit o surpriză părinților săi. I-a trecut în telefon într-un mod absolut unic. Grațiela și Andrei Duban au rămas blocați când au văzut ce i-a dat prin cap fiului lor de doar 11 ani.

"Andrei: Avem o relație deschisă Spre exemplu, dovada cea mai bună este că noi suntem trecuți în telefonul lui <tătiucul meu, cel mai bun prieten>, iar la Grațiela e <mămiucu meu, zeița mea.

Grațiela: Eu nu știam că mă are trecută așa în telefon și într-o dimineață îl duceam la școală și îmi spune că îmi trimite ceva pe WhatsApp. Nu știu cum mi-au fugit ochii în telefonul lui și am văzut cum m-a trecut și mi-a zis că așa mă are trecută de un an de zile.", au mărturisit Grațiela și Andrei Duban, la WOWnews.

