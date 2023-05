Adio, burlăcie! Jador, primele declarații după ce s-a împăcat cu fosta iubită, Hoder: "Sunt fericit". Când vrea artistul să plece în Spania | EXCLUSIV

In articol:

Jador a recunoscut, la WOWnews, că s-a împăcat cu fosta iubită din Spania, Hoder.

Artistul nu a dat foarte multe detalii cu privire la cum și când s-a întâmplat acest lucru, însă cert este că acum este fericit!

Recent, Jador și Camelia au fost invitați la Bărbați vs. Femei, emisiunea prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Cei doi artiști au vorbit mult despre viața de familie, însă au fost aduse în discuție și detalii picante din viața sentimentală a lui Jador.

Prietenii l-au dat de gol și l-au întrebat direct pe artist dacă s-a împăcat cu Hoder, iar răspunsul vedetei a fost extrem de hotărât!

Jador, primele declarații după împăcarea cu Hoder

Viața sentimentală a lui Jador se pare ca a devenit mult mai liniștită! Artistul și Hoder s-au împăcat, iar în prezent vedeta mărturisește că este fericită. Jador a reluat relația cu Hoder, însă nu a dat foarte multe detalii cu privire la circumstanțele împăcării.

Citește și: Eugenia Nicolae, artista care a combinat folclorul și muzica ușoară, și-a deschis sufletul! A povestit care au fost cele mai mari provocări din carieră: "Am luat decizia în pandemie"| EXCLUSIV

Cea care l-a întrebat direct, fără să mai aibă vreo cale de întoarcere sau să se ascundă a fost chiar Bianca Comănici. Invitat la Bărbați vs.

Femei, Jador a fost pus față în față cu care întrebare: Te-ai împăcat cu Hoder? Așa că fără să mai stea pe gânduri a recunoscut.

Bianca Comănici: Jador, deci te-ai împăcat sau nu cu fosta ta iubită Hoder?

Jador: Da!

Bianca Comănici: Ești fericit?

Jador: Da!

Bianca Comănici: Păi și când pleci în Spania?

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Jador: "Bianca, tu știi că eu sunt foarte ocupat, nu știu, o să văd!", a fost dialogul dintre cei doi prieteni, în emisiunea de la WOWnews.

Camelia a reușit să îl disciplineze pe Jador

Sora lui Jador locuiește alături de artist, iar tot timpul petrecut împreună se pare că și-a pus amprenta asupra lui. Camelia mărturisește că artistul s-a schimbat după ce s-au mutat împreună, iar dacă în trecut nu se ocupa deloc de treburile casnice, acum a început să fie mai ordonat, semn că artista este și ea o influență pozitivă.

Citește și: George Burcea și Viviana Sposub, vacanță de coșmar în Costa Rica! Au fost victimele unui jaf! Actorul a povestit tot ce s-a întâmplat

"A început să aibă progrese. După ce mănâncă își spală farfuria, dacă se schimbă își duce hainele la baie uneori, uneori nu prea. Mai progresăm. L-am certat prea mult și am țipat prea mult și probabil s-a săturat de gura mea", a mărturisit Camelia, la WOWnews.

Jador sau Camelia, cine va face primul un copil?!

La Bărbați vs. Femei, Jador și sora lui au fost puși să spună cine va face primul un copil. Dacă, în general, există păreri contradictorii între frați, se pare că la cei doi nu a fost cazul.

Citește și: Mama lui Jador, probleme cu legea din cauza lui! Artistul i-a dat bani falși fără să știe, după ce i-a primit la o cântare. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Au luat-o jandarmii și poliția”

Camelia este convinsă că cel care va face primul un copil este Ionuț, iar artistul a confirmat și el treaba asta. În trei ani, Jador se vede tată și recunoaște că își dorește copii.

"El clar! Jador ar face copil primul. Eu sunt prea mică. În trei ani cred că o să facă", a dezvăluit Camelia.

"Și eu tot așa cred!", a completat imediat Jador ce a spus sora lui.

Citeste si: Cum a apărut tatăl Ginei Pistol la nunta propriei fiice. Prezentatoarea TV a fost copleșită de emoții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Acum ce să-i facem, să-l castrăm? Prima reacție a Ginei Matache după ce fostul ginere s-ar fi afișat cu Sore la nunta lui Smiley- radioimpuls.ro

Cum s-a despărțit Jador de Hoder

Artistul a anunțat despărțirea de Hoder în luna aprilie, atunci când Bogdan Mocanu a mărturisit că artistul a suferit după această separare. Fata care locuia în Spania a avut parte de gesturi romantici din partea artistului, iar totul a fost dezvăluit de Bogdan Mocanu.

"Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț.", a declarat Jador, în urmă cu câteva săptămâni, la WOWnews.

Bogdan Mocanu a povestit atunci cum a făcut Jador un gest romantic pentru Hoder, chiar în prejma sărbătorilor.

"Bogdan: Era Crăciunul și trebuia să ia cadouri lui Hoder și surorii lui, Camelia. A luat o geantă, ceva foarte foarte scump, de i-am spus și eu că e un pic cam mult, că exagerează.

A fost foarte scump, nu vreau să vorbim de sume. Era mult, chiar și pentru el. Nu știu dacă a mai ajuns la ea cadoul. Cred că din vina mea.

Jador: L-a luat Cameluța, că i-a plăcut. Ce să îi zic? Am avut cântare în Anglia și m-am dus de acolo tocmai în Spania după ea. De multe ori m-am dus după ea.", au mai discutat Bogdan Mocanu și Jador, la acel moment.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!