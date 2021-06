Faimoasa Raluca Dumitru se întoarce în țară. Primele imagini de la aeroport

In articol:

Astăzi, Raluca Dumitru se întoarce în România. Faimoasa a postat pe contul său de socializare primele imagini de la aeroport.

Raluca Dumitru revine în țară

Drumul în competiția Survivor România a luat sfârșit pentru Raluca Dumitru.

În urma consiliului de duminică, Faimoasa a fost eliminată. Preț de câteva zile, până când avea data de plecare, s-a bucurat de timpul liber și a vizitat locuri extrem de interesante din Republica Domincană.

Prima oprire a fost la fabrica de trabucurui, unde a putut vedea pentru prima dată cum este realizat un trabuc. Fosta concurentă și-a ținut fanii la curent și a postat câteva imagini de acolo.

Ulterior, Faimoasa a mers să viziteze și fabrica de ciocolată, unde s-a putut bucura de o gamă largă de sortimente. Ei bine, timpul a trecut și a venit momentul ca Faimoasa să se întoarcă în țară.

Raluca Dumitru [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu doar câteva ore, Raluca Dumitru a postat primele imagine de la aeroport, dar și mesajul că se întoarce acasă. Cel mai probabil, în orele care urmează, va ajunge acasă, unde își va vedea familia și prietenii.

Raluca Dumitru, despre scandalul cu Faimosul Culiță Sterp

Raluca Dumitru ne-a oferit în exclusivitate primele declarații despre scandalul cu Faimosul Culiță Sterp.

„Acel scandal între mine și Culiță a pornit de la cineva care s-a dus și i-a spus lui Culiță că eu m-am dus și am vorbit urât despre el. Eu am o bănuială, dar nu știu sigur. Este între Ștefan și Irisha. Cineva i-a spus ceva despre mine, că am spus eu ceva despre el, iar el a strâns o răutate față de mine și a încercat să mă atace.

Într-o seară eu m-am luat de Ștefan pentru că l-a nominalizat pe Cosmin. De aici a început Culiță și Ștefan, erau doi bărbați pe mine și spuneau vorbe. Mă atacau, atât Culiță, cât și Ștefan. Pur și simplu nu știam cum să reacționez. Am încercat să nu fac un conflict foarte mare. Nu înțelegeam, mă gândeam că era nemulțumirea lor că a plecat Irisha și se răzbună pe mine. Apoi am aflat ce a auzit el”, ne- a declarat Raluca Dumitru.