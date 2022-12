Andrei Pavel se pregătește să devină tătic. Iubita lui este însărcinată în șase luni. ”Suntem foarte bine...”

In articol:

Andrei Pavel trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenera sa de viață. Femeia îl va face din nou tătic la începutul anului viitor.

Iubita lui este însărcinată în 6 luni și va aduce pe lume al treilea copil, ea mai având încă doi copii dintr-o altă căsătorie.

Iubita lui Andrei Pavel, însărcinată

Iubita lui Andrei Pavel este însărcinată în 6 luni. Femeia a aflat sexul bebelușului, însă nu dorește să dezvăluiască aceasta informație. De asemenea, nu s-a pregătit încă pentru venirea copilașului, deoarece este superstițioasă.

” Da, așa este. O să avem un bebeluș! Până acum totul a fost bine, am trecut de jumătate și sperăm să fie totul bine până la capăt. Am intrat în șase luni de sarcină. Încă nu am cumpărat hăinuțe și cărucior, am lăsat pentru după naștere, pentru că eu sunt superstițioasă. Am aflat sexul bebelușului, dar o să îl păstrăm până când se va naște.”, a spus iubita lui Andrei Pavel, pentru Spynews.ro.

Partenera de viață a lui Andrei Pavel a mărturisit că viitorul tătic este foarte entuziasmat de venirea bebelușului în familie, dar și ceilalți doi copii sunt fericiți și au primit cu bine vestea.

” Andrei este emoționat, cu toții suntem, noi avem împreună patru copii. Andrei are doi din prima căsătorie și eu am doi din cealaltă căsătorie și suntem fericiți cu toții. Abia așteptăm să ne vină mascota.”, a mai adăugat femeia.

Iubita lui Andrei Pavel, despre planurile de sărbători

Iubita lui Andrei Pavel a dezvăluit că nu au planuri de sărbători și nu vor pleca în nicio vacanță, ci vor sărbători acasă, în familie.

” Suntem foarte bine, ne pregătim de sărbători, așteptăm și restul copiilor din colțurile lumii, ca să zic așa și Andrei cu antrenamentele, cu băieții, suntem bine, sănătoși, asta cred că este cel mai important. Ne place și partea asta de a fi casnici, de câte ori avem ocazia. Decorăm de Crăciun, ne place să gătim tradițional, să vină prietenii la noi, familia. De sărbători o să rămânem acasă și îi așteptăm pe toți în vizită.”, a mărturisit iubita lui Andrei Pavel.

Andrei Pavel se pregătește să devină tătic. Iubita lui este însărcinată în șase luni. [Sursa foto: Instagram]