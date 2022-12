VIDEO „Vine bebe” Carmen de la Sălciua așteaptă un copil? Cum s-a dat de gol artista: „Vine surpriza”. Cele mai recente imagini cu burtica vedetei

In articol:

Carmen de la Sălicua trăiește din plin perioada sărbătorilor de iarnă. În ultimele luni, viața i s-a așezat fix așa cum își dorea de ani buni. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de alesul inimii sale, Marian Corcheș, a ajuns în fața altarului și are un succes foarte mare și în plan profesional, dar și în afaceri.

Luna decembrie este despre familia și bucurie, iar artista nu poate decât să fie recunoscătoare pentru familia frumoasă și unită pe care o are.

Recent, în cadrul unei postări din mediul online, Carmen de la Sălciua a scris un mesaj suspect, prin care ar da de înțeles că, după căsătorie, un alt eveniment important are loc în viața ei. Imaginile de la ultimele cântări ale artistei ar întări ideea că așteaptă un copil. Iată ce a dezvăluit cântăreața, cu numai câteva ore în urmă!

Chiar dacă are 34 de ani, Carmen de la Sălciua se declară îndrăgostită de tot ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă. Încă din copilărie, artista a avut parte de niște sărbători pe care nu le va putea uita vreodată și, de atunci, cântăreața obișnuiește să sărbătorească așa cum se cuvine în fiecare an. După multe călătorii în afara țării la diferite evenimente la care a fost invitată, Carmen de la Sălciua a ajuns în sânul familiei, de data aceasta acasă la Marian

Corcheș. Împreună cu soacra și soțul său, artista a făcut un anunț la care nimeni nu se aștepta.

Citește și: Carmen de la Sălciua dezvăluie motivul pentru care și-a împodobit bradul de Crăciun încă de pe acum: "Măcar atunci când mă întorc acasă să am atmosfera asta de Crăciun"| EXCLUSIV

Citeste si: “Am o viață foarte activă.” Cristi din Banat, despre ocupația lui din Spania, și motivul pentru care a dispărut din luminile reflectoarelor- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Carmen de la Sălciua va deveni mămică?

După ce le-a împărtășit fanilor săi că, anul acesta, a împodobit deja al treilea brad de Crăciun, de data aceasta acasă la soacra sa, a dezvăluit că, peste numai câteva zile, chiar de Moș Nicolae, va avea de dezvăluit o surpriză pentru fanii ei. Judecând după imaginile cu artista cu o burtică proeminentă, dar și după fericirea pe care o afișează pe chip constant, fanii s-au gândit imediat că artista este însărcinată.

Citește și: Carmen de la Sălciua, prima reacție după ce Părintele Calistrat a lovit o femeie. Vedeta nu s-a abținut: „Prea multă prigoană...”

„Am 34 de ani și aștept cu aceeași intensitate și bucurie momentul împodobirii bradului! Ca atunci când eram mică! Ai mei au reușit sa îmi lase o moștenire aleasa privind Crăciunul, și o port cu mine mereu!

Ma activez instant când încep sa apara prin magazine decoratiunile și ornamentele de Crăciun ,miroase a biscuiți cu vanilie ,a portocala,răsuna colindele!(...)

Suntem sănătoși ,in casa noastră putând sa ne bucuram împreuna de momente cu cei dragi și de bradul împodobit!

E al treilea brăduț! Am venit acasă la Marian și l-am împodobit pentru ca la munte e și mai intensa trăirea de sărbători! Am încheiat operațiunea cu un pahar de vin fiert cu Scorțișoara împreuna cu soțul meu și mama soacra 😇😁! Deci …sa aveți Viața! ❤️

Și sa nu uitați ca pe 6 Decembrie… vine surpriza ❤️🎁”, a fost mesajul postat de Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Pentru moment, Carmen de la Sălciua nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această teorie, însă internauții i-au făcut deja urările de rigoare, pentru faptul că va deveni mămică pentru prima oară.

„Surprizaaaa esteeeee….Vom avea un nepotel”, „Ești insarcinata…”, „Doamne ajuta sa fie ce credem noi”, „Vine bebe”, sunt doar o parte dintre comentariile fanilor.