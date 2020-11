Andrei Ștefănescu a divorțat! Artistul a plecat de acasă

Andrei Stefanescu si Antonia au format un cuplu timp de 7 ani

Andrei Ștefănescu a anunțat abia acum că s-a despărțit de Antonia, deși divorțul a avut loc în septembrie, la notar, după cum afirmă chiar artistul într-un anunț postat pe pagina sa de socializare.

”Dragii nostri, dupa cum bine stiti, mereu am fost discreti cu evenimentele din familia noastra, lucru pe care l-am facut si acum. Din respect pentru voi am hotarat ca este momentul sa va informam despre situatia noastra, pentru a nu exista neintelegeri.

Dupa 7 ani de relatie, o poveste frumoasa de dragoste si o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne desparti. In luna septembrie am finalizat divortul la notar pe cale amiabila si am cazut de acord asupra tuturor deciziilor care il privesc pe Ayan si nu numai.

Antonia si Ayan locuiesc in continuare in casa noastra, ii vizitez aproape zilnic si ne petrecem timpul impreuna. Puiul este bine si fericit si ne asiguram zi de zi ca aceasta schimbare sa nu il afecteze. Am ales sa facem aceasta tranzitie departe de ochii si parerile celor din jurul nostru, pentru binele si linistea atat a noastra, cat si a lui Ayan.

Stim ca aceasta decizie va uimi pe toata lumea care ne indrageste si care ne-a fost alaturi de-a lungul anilor, insa amandoi suntem bine si ne intelegem foarte frumos in ciuda despartirii noastre, lucrurile merg inainte la fel ca pana acum.

Chiar daca nu vom mai parcurge viitorul mana de mana, o vom face umar langa umar pentru binele si fericirea lui Ayan. Tocmai de aceea sa nu va mire ca vom petrece mult timp impreuna si ca vom avea diferite activitati impreuna cu Ayan, familiile noastre si prietenii nostri. In vietile noastre se asterne linistea, de aceea va rugam sa respectati discretia cu care am parcurs lunile acestea.

Tot ce am avut de declarat atat eu cat si Antonia se afla in aceste randuri. Va multumim!”, a scris Andrei Ștefănescu, despre divorțul de Antonia.

Deși formau un cuplu de ani buni, și erau deja părinții unui băiețel, Andrei Ștefănescu și Antonia s-au căsătorit abia anul trecut, în septembrie. Nunta a fost una secretă, care a avut loc la Sinaia. Cei doi i-au avut alături doar pe nași. "Am vrut să fie ceva doar al nostru", a explicat Andrei Ștefănescu alegerea făcută.

"Nu am avut timp să plâng. Emoția a fost una frumoasă, pentru că ne-am dorit mult timp să se întâmple acest eveniment. A fost o emoție firească, nu ceva stresant. Totul a decurs firesc și chiar rapid", mărturisea Antonia la scurt timp după nuntă. Din păcate, chiar la un an de la nuntă, Andrei Ștefănescu a divorțat de Antonia.

Andrei Ștefănescu a fost infectat cu noul coronavirus

La începutul verii, Andrei Ștefănescu a fost infectat cu noul coronavirus și a fost internat zile bune. El a povestit la acel moment că deși a stat în casă cu soția sa și cu băiețelul lor, aceștia au ieșit negativi la teste.

„Am fost testat o singură dată. Trebuie să iasă două teste negative, trebuie să stau cel putin 6-7 zile până la primul test. Am deja 5 zile în spital. După rezultatele testelor voi afla dacă pot pleca acasă. Până atunci nici nu se pune problema. Starea mea e una bună, sunt asimptomatic, nu am febră, mi se iau analizele ca să vadă dacă am sângele oxigenat”, povestea Andrei Ștefănescu de pe patul de spital.