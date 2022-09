Anghel Damian, pus în dificultate de Codin Maticiuc. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă o iubește pe Theo Rose. Artista era de față

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Anghel Damian și Theo Rose formează un cuplu. Cei doi și-au oficializat relația în urmă cu câteva săptămâni, dar au vrut să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Recent însă, artista și iubitul ei au acceptat invitația lui Codin Maticiuc de a participa la podcastul pe care acesta îl găzduiește și au dat undă verde întrebărilor incomode.

Anghel Damian, pus în dificultate de Codin Maticiuc: "Tu o iubești pe Theo Rose?"

Anghel Damian și Theo Rose au bifat prima lor apariție în cadrul unui podcast, în calitate de cuplu. Cei doi au acceptat să i se destăinuie sincer lui Codin Maticiuc, însă la un moment dat regizorul a fost luat prin surprindere de colegul lui de platou. Actorul nu s-a ferit să-l întrebe pe Anghel Damian dacă își iubește partenera. Vizibil surprins și pus în fața faptului împlinit, tânărul nu a oferit un răspuns clar:

"Codin Maticiuc: Vreau să te întreb. Tu o iubești pe Theo Rose? Eu asta aș vrea să știu. Atenție! Rămâneți pe recepție. Anghel Damian?

Anghel Damian: Această chestiune nu poate fi exprimată în cuvinte, cum ți-am spus și mai devreme. Sunt lucruri care sunt atât de profunde și de complexe, că nu există vocabular pentru asta", a fost răspunsul lui Anghel Damian, la întrebarea formulată de Codin Maticiuc.

Theo Rose, despre începuturile relației cu Anghel Damian

Relația cu Anghel Damian a reprezentat o adevărată surpriză pentru fanii lui Theo Rose, mai ales că artista nu anunțase public faptul că nu mai

formează un cuplu cu Alex Leonte. La scurt timp după ce imaginile cu ea și tânărul regizor au ajuns în presă, au apărut și numeroase zvonuri, legate de o posibilă infidelitate. Cântăreața a ținut, însă, să lămurească rapid întreaga situație:

Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis.", a declarat Theo Rose, pe contul personal de Instagram.

