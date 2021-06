Anna Lesko a renunțat la haine și s-a lăsat fotografiată într-o ipostază de zile mari. Cum au reacționat internauții

In articol:

Anna Lesko este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Este deja cunoscut faptul că artista este o fire excentrică și îi place să se filmeze în ipostaze extrem de sexy. Însă, cu ultima postare, vedeta a încins tot Internetul!

Fără doar și poate, Anna Lesko este o vedetă lipsită de inhibiții. De cele mai multe ori, frumoasa artistă se fotografiază în ipostaze provocatoare. Pe contul său de socializare, a postat o serie de fotografii, din așternut, în timp ce mănâncă dintr-o felie de pepene.

Anna Lesko[Sursa foto: Facebook]

Bineînțeles că nici nu a trecut prea mult timp, iar postarea a stârnit un val de reacții în mediul online. Cei mai mulți dintre internauți au apreciat imediat o postare, iar zeci de comentarii au curs în mediul online.

”Drept să-ți spun și mie mi-ai făcut poftă”, ”Ești superbă”, ”Wow”, „Mi-ai făcut poftă de lubeniță! Pepene roșu, adică. Ești superbă”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Anna Lesko.

Anna Lesko, ipostază incendiară în așternuturi[Sursa foto: Facebook]

Deși a avut o relație extrem de frumoasă alături de fostul ei partener de viață, Adrian Neniță, Anna Lesko a declarat, în urmă cu ceva timp, că nu a fost niciodată adepta căsătoriei.

”N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare așa o instituție perimată. Înainte avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel „foc”. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu”, a afirmat vedeta.