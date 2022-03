Anna Lesko, mișcări incendiare într-un club din capitală! A atras atenția unui multimilionar imediat

In articol:

Anna Lesko face ravagii oriunde merge. Artista scoate din dotare toate armele sale atunci când vrea să fie în centru atenției și se pare că îi reușește de minune de fiecare dată. Așa s-a întâmplat și acum, pentru că vedeta a reușit să atragă toată atenția unui multimilionar într-un club de fițe din capitală.

Anna Lesko s-a unduit cum a știut mai bine sub privirile atente ale lui Roland Rovența, un multimilionar din Pitești discret în ceea ce privește aparițiile sale, dar destul de consacrat în „lumea bună”. Chiar dacă clubul era plin ochi de domnișoare care mai de care mai atrăgătoare, omul de afaceri a fost atras tot de cântăreață, spre care a țintit privirea atent. Nici nu avea cum altfel, pentru că Anna Lesko a scos la înaintare formele, dar și mișcările senzuale în fața cărora niciun bărat nu poate rezista, conform Cancan .

Anna Lesko a purtat o ținută sexy, care i-a lăsat la vedere bustul generos și nu numai. Cu părul rebel și cu cele mai senzuale mișcări, artista a încis atmosfera și, bineînțeles, i-a atras atenția multimilionarului mai repede decât s-ar fi așteptat.

Cine este Roland Rovența?

Roland Rovența este recunoscut pentru ilegalitățile pe care le comitea cu bebeluși. Acum mai mulți ani, în cadrul unei anchete marca New York Times, s-a dovedit că omul de afaceri vindea bebeluși pe mulți bani.

Totul a ieștit la iveală după ce o familie din Canada și-a dorit să „achiziționez” un copil din țara noastră. Alături de cuplu, a venit și un „agent de adopție” care au negociat, se pare, obținerea bebelușului de la orfelinat cu nimeni altul decât Roland Rovența, practicant al medicinei acum mulți ani.

„Am medici care au pus deoparte copii pentru mine”, se lăuda Roland Rovența, după Revoluție, conform jurnaliștilor americani.

De ce s-a despărțit Anna Lesko de tatăl copilului ei?

Anna Lesko și tatăl copilului e s-au despărțit cu mai mulți ani în urmă, iar fanii s-au întrebat care este motivul pentru care au decis să divorțeze, având în vedere că, în mod aparent, nu existase niciun conflict între ei.

„Nu mai privim în aceeaşi direcţie. Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o.

Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine aşa… pur şi simplu, să treacă. Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoţia, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură. (…)”, a mărturisit cântăreața în urmă cu ceva timp în cadrul unei emisiuni TV.