Antonia s-a filmat cu perfuzia la mână și a postat pe Internet! Ce se întâmplă cu iubita lui Alex Velea?

Fără doar și poate, Antonia este una dintre cele mai admirate și îndrăgite artiste din industria muzicală. A reușit să ajungă la inimile fanilor prin piesele sale care, de asemenea, ajung cu rapiditate printre primele în topurile de profil.

Fanii o urmăresc în număr mare pe rețelele de socializare, acolo unde vedeta este foarte activă și nu trece o zi fără să nu posteze ceva fie despre viața profesională, fie despre cea privată.

Ei bine, cu siguranță, astăzi artista a luat pe toată lumea prin surprindere. S-a afișat cu perfuzia la mână, iar toți urmăritorii ei au înlemnit. Ce se întâmplă, de fapt, cu partenera de viață a lui Alex Velea de a ajuns la o clinică privată și ce a pățit în această dimineață?

Antonia, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Artista a ajuns la perfuzii. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?

Vedeta și-a început dimineața cu o întâmplare destul de neplăcută. Dintr-o neatenție, Antonia s-a tăiat la deget și a avut nevoie de un bandaj pentru rana cu care s-a ales. Bineînțeles că ea a împărtășit pe rețelele de socializare această întâmplare dureroasă: „M-am tăiat la deget. Mișto”, a scris artista în dreptul imaginilor cu degetul bandajat.

Ei bine, imediat după ce s-a asigurat că rana este acoperită, artista a dat fuga la o clinică privată din Capitală, acolo unde a început un tratament intravenos cu vitamine.

Mai exact, în perfuziile pe care Antonia le-a filmat în urmă cu doar câteva ore și le-a postat pe contul ei de Instagram se află un cocktail de vitamine. Cu alte cuvinte, nu artista nu a pățit nimic grav, cum poate credeau unii dintre fanii ei de pe rețelele de socializare, ci atunci când nu are concerte și nu este la studio sau are grijă de copii, ea încearcă pe cât posibil să aibă grijă de propria persoană.

Antonia: „D in cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani”

În urmă cu ceva timp, artista a povestit că a mers la niște controale de rutină a rămas uimită când a aflat că analizele i-au indicat că, de fapt, vârsta ei biologică este 69 de ani, asta în condițiile în care ea urmează să împlinească 33 de ani. Ei bine, Antonia a început deja să ia măsuri pentru a-și „reîntineri” organismul, iar primul lucru pe care îl face este să reducă stresul din viața ei.

„Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult. De părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani. Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă.

Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă ”, a declarat Antonia pentru okmagazine.ro.