Antonio Conte vrea să plece de la Tottenham. Cine i-ar putea lua locul antrenorului italian

Antonio Conte vrea să plece de la Tottenham. Antrenorul de origine italiană a venit la clubul englez în luna noiembrie a anului 2021 și se gândește să plece la altă echipă, din pricina rezultatelor slabe.

Iată cine i-ar putea lua locul lui Antonio Conte!

Antonio Conte (53 de ani) a venit la Tottenham Hotspur în luna noiembrie a anului 2021 și se gândește să plece la altă echipă din pricina rezultatelor slabe din acest sezon, dar și pentru că este nemulțumit de campania de transferuri, scrie digisport.ro. Antrenorul italian mai are contract cu englezii până în vara 2023, însă presa britanică anunță că Antonio Conte ar refuza o eventuală prelungire.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Antonio Conte se gândește serios să părăsească clubul Tottenham la finalul acestui sezon, întrucât italianul își dorește să revină în Serie A, acolo unde le-a antrenat de-a lungul carierei pe Atalanta, Juventus și Inter Milano.

Conte are o medie de 1,8 puncte câștigate per meci.

La ora actuală, Spurs se află pe locul 5 în Premier League și se află la 14 puncte distanță de liderul Arsenal, care are cu două meciuri disputate mai puțin.

Antonio Conte ia în calcul despărțirea de formația din Premier League, Tottenham Hotspur. Cu antrenorul italian pe bancă, englezii au obținut 35 de victorii, 10 egaluri și 19 înfrângeri, rezultate care nu îl mulțumesc deloc pe Conte. În cazul în care acesta va anunța că va pleca de la Tottenham, presa internațională scrie că oficialii clubului britanic ar fi pregătiți să pornească negocierile cu Thomas Tuchel (49 de ani).

Former #Chelsea head coach Thomas Tuchel would be interested in the Tottenham job if Antonio Conte leaves the club in the coming months.



