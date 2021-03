Anunț de ultima oră! Se interzice ciruclația după ora 18:00? Noi restricții sunt pregătite pentru Capitală

In articol:

Sunt pregătite noi restricții pentru Capitală?! Ce se va întâmpla în perioada următoare în București?!

Autoritățile pregătesc noi restricții pentru Capitală. Se ia în calcul închiderea mall-urilor de la ora 18.00, dar și interzicerea circulației după aceasta oră, în weekend.

Noi restricții pregătite pentru Capitală

Primarul Sectorului 6 a precizat faptul că în această perioadă oamenii merg la mall-uri pentru că a fost vremea rece. Totuși, acesta mai suține că nu a fost luată o decizie, ci doar au existat discuții despre cum să nu intre Capitala în carantină.

Citeste si: Alte patru localități din Iflov au intrat în carantină pentru 14 zile

„S-a discutat ca in mall-uri oamenii se imbulzesc pentru ca a fost si frig afara, si ca sa aiba acces in centrele comerciale un numar mai mic de oameni, Nu s-a luat o decizie, au fost discutii exploratorii legat de ce am putea face sa nu intram in carantină”, a precizat Ciucu la Antena 3.

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

În schimba, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a adăugat faptul că limitarea circulației după ora 18.00,

în weekend, dar și închiderea mall-urilor poate reprezenta o variantă destul de bună.

„Limitarea circulației în București după ora 18.00 în weekend și închiderea mall-urilor la aceeași oră este altă variantă aflate în discuție, a spus Băluță.

În tot acest timp, Nicușor Dan, primarul Capitalei, a declarat faptul că autoritățile încearcă să facă tot posibilul pentru a evita carantinarea în București.

Însă, oamenii trebuie să se protejeze în continuare.

Citeste si: Medicul Virgil Musta, apel disperat: ”Suntem într-o situație critică”! Ce spune despre carantinare și ”tratamentul minune” al Flaviei Groșan

„Este o oboseală a populaţiei faţă de un an de zile de restricţii. Totul e ca autorităţile şi cetățenii să fie responsabili ca să trecem cu bine. Mai avem de trecut de două luni. E o cantitate mare de vaccinuri care vor veni în aprilie şi mai. Mai avem de rezista partea de lună martie”, a explicat Nicuşor Dan.

„Tot ce înseamnă măsuri de închidere a şcolilor, de închidere a activităţilor economice, cum sunt mall-urile, sunt măsuri obligatorii, care urmează nişte acte normative emise de autorităţi naţionale. Noi, autorităţi locale, nu putem decât să ne conformăm. La această discuţie între primul ministru şi primarii din Bucureşti am încercat să găsim acele măsuri efective, dincolo de partea legislativă de reglementare, care să evite carantinarea Bucureştiului. Nu s-a discutat despre carantinare zonală”, a explicat Nicuşor Dan.