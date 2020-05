In articol:

Starea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara este foarte grava. Artista se afla internata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, dar medicii sunt rezervati. Soprana ar fi cazut pe scari si s-a lovit la cap, insa sotul, pianistul Codrin Nicoara, nu a sunat la 112 imediat dupa ce a gasit-o intinsa pe jos. Apelul catre serviciul de urgenta a fost facut abia dupa aproximativ 8 ore de la accident, ceea ce este foarte grav, avertizeaza specialistii. Cea care a chemat Salvarea abia a doua zi a fost soacra Mariei Macsim Nicoara.

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara, in stare din ce in ce mai grava. Organele au inceput sa cedeze

Potrivit jurnalistilor de la Ziarul de Iasi, mezzosoprana este in coma, iar organele sale au inceput sa cedeze, rand pe rand. Intervalul mare de timp de la cazatura si pana in momentul in care a ajuns la spital cantareste mult in contextul starii de sanatate a cantaretei de opera. In ciuda eforturilor facute de neurochirurgi, starea ei de sanatate nu se amelioreaza, ba din contra, devine din ce in ce mai grava.

Maria Macsim Nicoara a suferit interventia chirurgicala dupa un timp mult prea indelungat de la momentul in care a suferit leziunile la nivelul capului.

Medicii ieseni declara ca totul depinde acum de organismul mezzosopranei si de modul in care acesta lupta pentru supravietuire. In cazul unor astfel de traumatisme grave, pacientii raspund diferit, in functie de starea initiala a persoanei ranite, dar si de timpul care trece din momentul instalarii leziunilor. Ca sa fi avut sanse mari de a se reface, Maria Macsim Nicoara ar fi trebuit sa ajunga foarte repede la spital, imediat dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit la cap. Un alt factor care i-ar fi agravat starea artistei ar fi fost consumul de alcool, care i-ar fi slabit rezistenta organismului. Codrin Nicoara, sotul Mariei Macsim, sustine ca banuia ca partenera lui de viata ar fi fost sub influenta bauturilor alcoolice, motiv pentru care s-ar fi si prabusit pe scari si de aceea nu a chemat ambulanta. Apropiatii cantaretei declara insa ca Maria nu obisnuia sa bea.