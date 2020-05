In articol:

Politia a deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat cu artista, iar sotul ei, Codrin Nicoara, este martor in dosarul deschis in REM pentru tentativa de omor.

Barbatul a povestit ca si-a gasit sotia cazuta in casa si neaga ca ar fi agresat-o.

"Am auzit că sunt tot felul de discuții, dar sunt deplasate. Nu am bătut-o niciodată. Nu am bătut-o nici în seara respectivă. Nu sunt un tip violent. De-a lungul timpului au mai existat neînțelegeri și tensiuni, ca în orice familie. Dar niciodată nu a fost scandal, nu ne-am certat foarte tare și nu am bătut-o. Au fost lucruri normale pentru orice familie. Nu a fost nicio discuție despre divorț. Ne înțelegem bine”, a povestit pianistul Codrin Nicoara pentru bzi.ro.

Mezzosoprana a ajuns la spital dupa o criza violenta de gelozie?

"Nu aveam niciun motiv să fiu gelos. Nu au existat niciodată certuri pe această temă. Nu au niciun fundament toate aceste suspiciuni”, explica el.

Codrin Nicoara a povestit care a fost firul evenimentelor in seara in care sotia lui ar fi cazut pe scari.

Cum a gasit-o Codrin Nicoara pe mezzosoprana Maria Macsim Nicoara. Declaratiile sotului

"Scările sunt circulare. Au o înălțime normală între etaje. Eu am găsit-o jos, pe covor. Eu eram la parter cand s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam. Nu ne-am certat înainte. Ea a fost în vizită la părinții ei, a venit pe la ora 7, am mai stat un pic de vorbă. S-a făcut 8… 8 și ceva. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 8 jumate- 9 am zis că mă retrag, că na… este târziu. După aia… na… știu că a făcut duș. Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut era îmbrăcată în pijamale. Deci s-a schimbat. A făcut la cuptor chestia aia, a făcut dușul și cred că i s-a făcut rău. Nu știu… A vrut să coboare… nu știu. Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările astea nenorocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos, pe covor”, a spus muzicianul pentru bzi.ro.

Se pare ca Maria Macsim Nicoara ar fi fost lasata sa agonizeze timp de opt ore. Sotul ar fi schimbat-o de haine, ar fi ajutat-o sa se aseze pe pat, dar nu a sunat la Salvare, desi ea i-a marturisit ca nu se simte bine. Abia dupa 8 ore, soacra femeii a apelat numarul de urgenta si a cerut ajutor.

Avocatul lui Codrin Nicoara a facut si el declaratii.

Hoga a aflat de la clientul sau ca ar fi asezat-o pe pat si i-ar fi purtat de grija pana spre dimineata. Nu se stie insa de ce barbatul nu a sunat la 112 desi sotia lui se simtea foarte rau. "A vomitat, din cate am inteles, de cateva ori", a adaugat avocatul.