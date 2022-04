Anunțul făcut de Andreea Esca, după 25 de ani petrecuți la pupitrul știrilor: "E liber pentru orice candidat"

In articol:

Andreea Esca a fost ținta zvonurilor în ultima perioadă. În mediul online, dar și în presă s-a speculat faptul că prezentatoarea TV intenționează să plece de la pupitrul știrilor, unde a petrecut aproape 25 de ani.

Întrebată recent despre acest aspect, vedeta a ținut să lămurească întreaga situație.

Andreea Esca: "Locul este de dat pentru toată lumea, e liber pentru orice candidat"

Andreea Esca a vorbit recent despre posibilitatea ca fiica ei, Alexia Eram, să îi ia locul la pupitrul știrilor, în momentul în care va decide să se retragă din televiziune . Prezentatoarea TV a declarat că postul pe care îl ocupă nu se oferă la cerere, ci este liber pentru orice candidat: "Locul este de dat pentru toată lumea întotdeauna, locurile nu se dau, se iau, așa încât, e liber pentru orice candidat.", a precizat Andreea Esca, pentru ego.ro.

Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca, moment stânjenitor la TV

Andreea Esca a mărturisit că s-a confruntat cu diferite situații de-a lungul carierei, iar unele dintre ele chiar au pus-o în dificultate. Vedeta a povestit în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii lui Marius Manole, că i s-a întâmplat ca regizorul de platou să încurce invitații și să o

pună în fața faptului împlinit, în direct:

Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată. Era ceva cu recolta de roșii. Am întrebat omul de roșii și el a zis: 'Eu sunt cu centrala de la Cernavodă'. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut.", a povestit Andreea Esca, în emisiunea amintită.

