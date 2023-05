Anunțul făcut de Armin Nicoară, la aproape un an de la căsătorie. Ce se întâmplă între el și Claudia Puican: „Recunosc asta la modul deschis”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit în urmă cu circa un an, iar de atunci viața celor doi au luat o întorsătură radicală. Din exterior, fanii celor doi pot vedea că relația lor se îmbunătățește pe zi ce trece și că, cel puțin din punct de vedere profesional, sunt pe val.

Ce părere are, însă, saxofonistul despre căsnicie și cum a fost pentru el primul an în calitate de soț cu acte în regulă al tinerei artiste?

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc de un an împreună în calitate de soț și soție și se pare că viața celor doi s-a îmbunătățit considerabil din toate punctele de vedere de când au decis să facă acest pas. Saxofonistul recunoaște că îmbunătățirile s-au produs inclusiv în planul sănătății. Dacă la început a fost sceptic, încheind chiar și un contract prenupțial cu soția sa, acum lucrurile stau cu totul diferit.

Armin Nicoară, despre primul an de căsnicie cu Claudia Puican

Armin Nicoară a mărturisit, fără să lase loc de interpretri, că soția sa, Claudia Puican, este cel mai bun lucru care i s-a putut întâmpla în ultima perioadă. De când au spus „Da” au reușit să construiască foarte multe lucruri frumoase împreună, însă recunoaște că sunt și dezavantaje într-o căsnicie.

„Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoare și recunosc asta la modul deschis. Sunt și avantaje și dezavantaje. Și toată lumea știe asta, doar că mai nou am aflat și eu asta! Pe de altă parte, dacă aș pune accentul pe dezavantaje nu aș mai mânca de diseară masă caldă acasă! Și nu e cazul să dau cu bățul în baltă!

Ce mai încolo și încoace, Claudia e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultima vreme! Și spun asta gândindu-mă la câte lucruri bune am reușit să realizez sau să adun în ultimul an. Nu mă gândesc neapărat la cele materiale, fiindcă și ele contează.

Mă gândesc în primul rând la viața mea. Sunt mult mai așezat, mai ordonat în ceea ce gândesc și doresc. Ba chiar și situația mea medicală s-a îmbunătățit. Așa că trebuie să recunosc că partenera mea de viață a avut un rol aparte în toate acestea”, a spus Armin Nicoară, conform Playtech.

Armin Nicoară nu mai consideră necesar acum contractul prenupțial

În decursul unui an, s-au schimbat foarte multe lucruri în căsnicia lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Se știe faptul că cei doi au semnat un contract prenupțial la începutul căsătoriei lor, însă se pare că acum artistul nu-l mai consideră deloc necesar, având în vedere că relația lor a evoluat foarte mult.

„Toată lumea știe că noi avem semnat un act prenupțial. Dar ceea ce am învățat deja în acest prim an de căsătorie e faptul că în cazul unei despărțiri, Doamne ferește, fiindcă nu se pune problema, Claudia nu trebuie să-și facă griji.

Nu am sufletul să fac ceea ce am crezut, poate, că aș fi putut face în urmă cu an. Nu se mai pune problema. Prin absurd, dacă ar fi să ne despărțim, Claudia e prea aproape de mine ca să nu am grijă de cea care m-a cucerit și mi-a schimbat viața!”, a spus Armin Nicoară, conform aceleiași surse.