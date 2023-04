„S-a încheiat pentru mine din acel moment” Armin Nicoară a vorbit care a fost punctul de cotitură din viața lui! A crezut că-i cade cerul în cap când a fost diagnosticat cu diabet

In articol:

Armin Nicoară a aflat la o vârstă fragedă că este „condamnat” să trăiască până la sfârșitul vieții sale cu o boală incurabilă. A simțit că-i fuge pământul de sub picioare în momentul în care medicul l-a diagnosticat cu diabet.

Care a fost reacția artistului când a fost diagnosticat cu diabet

Anii care au urmat au fost extraordinari de greu pentru el, dar și pentru părinții lui, care au fost îngenuncheați de neputință că nu pot face mai mult pentru fiul lor.

Vedeta avea numai 15 ani atunci când a aflat că suferă de o boală cu care va trebui să se lupte toată viața. La început, șocul a fost mult prea mare încât acesta nu a putut accepta că are diabet și a pus totul pe seama divinității. Au urmat foarte multe momente în care Armin Nicoară se întreba cu ce a greșit de este nevoit să treacă prin astfel de clipe și a considerat că totul a luat sfârșit pentru el.

I-a trebuit foarte mult timp pentru a se acomoda cu ideea de a-și face câte patru injecții pe zi, iar timp de câțiva ani a renunțat la toate lucrurile pe care le avea în plan.

Timpul a trecut, iar acum vedeta consideră că la acea vârstă medicii ar fi trebuit să îi spună despre boala sa într-un cu totul alt mod, mult mai plăcut. Acesta a mai dezvăluit că nu trece o zi fără să nu îi mulțumească Celui de Sus pentru tot ceea ce are.

''M-am rugat să fiu din ce în ce mai bine și în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce primesc în viața mea, pentru sănătatea pe care o am, chiar dacă este cum e, dar este foarte bine. La început spuneam de ce Dumnezeu mi-a dat mie această boală că nu este ușor, la început trebuie să faci multe injecții, 4 pe zi și pentru mine a fost foarte greu. Ca și copil când te lovește viața cu diabetul te doboară la pământ. Eu nu am mai fost bun de nimic câțiva ani de zile. M-am oprit din toate treburile pe care le făceam, m-am dat bătut. S-a încheiat viața pentru mine în acel moment. După primele zile când m-am îmbolnăvit de diabet tot spuneam la salonul care sunt internat că vreau să mor pentru că nu vedeam viața. Spuneam că de ce Dumnezeu mi-a dat mie această boală. La început eu nu știam că trebuie să-mi fac toată viața injecții de insulină. A fost dur poate că atunci ca și copil trebuia să-mi spună un pic mai plăcut. La vârsta de 15 ani nu am acceptat deloc. Din acel moment s-a încheiat viața pentru mine.'', a declarat instrumentistul, potrivit antenastars.ro.

Saxofonistul Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Cine este persoana care i-a fost alături lui Armin Nicoară

Artistul a recunoscut că îi datorează mult mamei sale, care l-a sprijinit necondiționat în perioada grea din viața sa. Părinții lui Armin Nicoară au fost și ei profund afectați de vestea că fiul lor suferă de o boală incurabilă și tatăl instrumentistului a renunțat la cântat. Cu toate acestea, familia nu s-a dat bătută și a găsit puterea de a merge mai departe. Mama sa a fost cea care a avut grijă să îi administreze injecțiile cu insulină de care avea nevoie artistul, chiar dacă de multe ori o făcea cu lacrimi în ochi.

„La început Claudia nu a fost lângă mine pentru că nu ne cunoșteam. La început a fost mama mea și a fost o greutate și pentru părinți. Mama venea să îmi facă injecțiile pentru că eu nu voiam. Plângea de fiecare dată. Tata nici nu mai cânta.”, a mai continuat cântărețul.

