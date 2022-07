Anunțul prin care Mihai Bendeac și-a surprins fanii: ”Am trecut printr-o perioadă complexă”. Ce decizie a luat acum actorul: „Sunt în prag de 40 de ani”

In articol:

Deși se apropie de împlinirea a 40 de ani, Mihai Bendeac rămâne unul dintre burlacii râvniți ai showbiz-ului românesc.

Actorul își dedică întreaga viață scenei, teatrului și proiectelor TV și spune că nici nu vrea să audă de căsătorie, motiv pentru care și-a și tatuat pe degetul inelar cuvântul ”niciodată”.

Anunțul prin care Mihai Bendeac și-a surprins fanii [Sursa foto: Facebook]

Mihai Bendeac, mereu tânăr și neliniștit

Însă, nu doar că nu vrea să se pună la casa lui, dar nici nu-și dorește să-și schimbe stilul de viață. Astfel că perioadele dintr-un an la el se împart în cele de muncă asiduă și cele de distracție maximă.

Iar acum, după multe luni în care s-a dedicat vieții profesionale, Mihai Bendeac a făcut un anunț prin care a anunțat pe toată lumea cum va arăta viitorul său apropiat.

Cum după multă muncă trebuie să vină și o porție zdravănă de distracție, pentru a se relaxa, în stilul caracteristic, Mihai Bendeac vrea să-și pună în practică toate plăcerile.

Astfel, în ceea ce-l privește, relaxarea pentru el înseamnă haos, iar zilele ce vor urma vor fi unele în care actorul spune că va dansa până la epuizare și va consuma băuturi alcoolice atât cât îi va permite organismul.

Asta în ciuda faptului că este conștient că felul său de a se relaxa este total diferit de cum văd alții viața, alții precum Delia. Însă, tot el spune că dacă până la 40 de ani, pe care urmează să îi împlinească în iarna anului viitor, nu a dobândit un stil de viață liniștit și de aici încolo tot haosul, care înseamnă relaxare pentru el, îl va caracteriza.

”Am trecut printr-o perioadă foarte complexă din punct de vedere profesional. Spectacole, turnee, repetiții, premieră, filmări, scris (urmează să vedeți ce am scris) și alte activități. Atât am de spus… Vineri plec la concert… Să dea dracu’ dracilor să mă acuze cineva că am pierdut controlul, că m-am făcut de [email protected]#t, că m-am târât spre baie la 3:00 dimineața. Ăsta sunt… Altul mama nu mai face. Aș vrea să fiu genul care-și regăsește relaxarea după o astfel de perioadă în mod constructiv. Mergând pe munte ca Delia. Stând cu familia… Nu, tăticule! Eu sunt în prag de 40 de ani și mă doare-n… că nu reușesc să trec peste faptul că relaxarea mea înseamnă haos…”, a fost anunțul făcut de Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram.

Acolo unde, cei care fac parte din comunitatea sa online au reacționat imediat. Irina Rimes, dar și admiratorii actorului s-au arătat a fi de acord cu juratul show-ului de umor, susținându-i alegerile și plăcerile, urându-i doar să aibă grijă de el.

”Fiecare își trăiește viața așa cum consideră că e bine pentru el”, ”Nu trebuie să dai socoteală nimănui”, ”Fă ce vrei, dar ai grijă de tine, distracție plăcută”, ”Până la urmă și tu ai viața și plăcerile tale”, ”Anunță-ți ficatul să știe ce-l așteaptă”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din online.