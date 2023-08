Apar noi detalii șocante după înmormântarea Alinei, fata omorată de cea mai bună prietenă! Cum ar fi putut fi evitată crima de la Mangalia: "O deranja binele din viața ei" | EXCLUSIV

In articol:

Alina, tânăra de 18 ani ucisă de cea mai bună prietenă într-o cameră de hotel de la Saturn a fost condusă astăzi pe ultimul drum.

Adolescenta a fost înmormântată în rochie de mireasă. Recent însă a apărut în spațiul public și declarația pe care Loredana, fata care a înjunghiat-o cu sânge rece, a dat-o în fața oamenilor legii.

Colega de cameră a Alinei a povestit, cu lux de amănunte, cum a înjunghiat-o și a explicat inclusiv care au fost motivele crimei. Jurnaliștii WOWbiz.ro au stat de vorbă cu Dan Antonescu, iar criminalistul a făcut portretul tinerei, ne-a explicat ce motive au stat în spatele gestului capital și cum ar fi putut fi evitată tragedia care a șocat o țară întreagă.

Cum putea fi evitată tragedia de la Mangalia

Tragedia de la Mangalia, acolo unde o adolescentă de 18 ani a fost înjunghiată de cea mai bună prietenă, a șocat o țară întreagă. Alina avea tot viitorul înainte, dar astăzi a fost condusă pe ultimul drum. Tânăra plecase pe litoral împreună cu Loredana, cea mai bună prietenă a ei, ca să muncească în sezonul estival.

Citește și: Doi bătrâni, grav bolnavi, au ajuns sub cerul liber, după ce o vijelie le-a distrus într-o clipă toată agoniseala de-o viață. Ioan și Elena trec prin chinuri groaznice. Abia au ce pune pe masă

Criminalistul Dan Antonescu a stat de vorbă cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a explicat, în exclusivitate, ce motive ascunse ar fi putut sta în spatele gestului Loredanei, dar și cum a influențat-o normalitatea din viața Alinei în luarea deciziei capitale.

"În principiu putea fi evitată toată tragedia, pe ea nu a obligat-o nimeni să facă ceea ce a făcut, dar la ea a fost un cumul de frustrări. Fetiței acesteia îi mergea din ce în ce mai bine, plecase de la rău, din viața de familie într-un mediu în care tatăl era un alcoolic violent și ajutată de o mătușă care a luat-o în plasament, de firma aceea și tot așa a înțeles ajutorul și s-a comportat ca atare, îi mergea bine, voia să termine liceul și să ajungă la facultate.

O chestie care prietenei sale nu prea îi ieșea și pe cale de consecință a invidiat-o permanent. Nu știu acum ce a fost în mintea ei, a așteptat mult dar frustrările s-au adunat și probabil că geloasă și pe faptul că fetița aceasta avea un prieten statornic, de un an și ceva același prieten în timp ce ea schimba partenerii extrem de des, îi făcea scandal că venea noaptea târziu, nu o lăsa să se odihnească.

O deranja normalitatea și binele din viața prietenei ei. Din prieten a devenit dușman. Invidia aceasta, frustrarea și lipsa de educație s-au adunat și au culminat cu explozia aceasta de violență", a explicat el, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

Portretul Alinei, tânăra ucisă la Mangalia [Sursa foto: Captură YouTube / Antena 3]

Alina, înmormântată în rochie de mireasă

Tânăra în vârstă de 18 ani din Vaslui a fost condusă pe ultimul drum. Alina a fost înmormântată în rochie de mireasă. Sute de oameni au fost prezenți la înmormântarea adolescentei și s-au vărsat râuri de lacrimi în localitatea natală din Vaslui.

Citește și: Alina, tânăra ucisă în Mangalia de cea mai bună prietenă, și-a prevestit moartea?! Ce l-a rugat pe iubitul ei să facă, chiar cu puțin timp înainte de tragedie: "Dacă mor, să iei sicriu din banii mei"

Trupul neînsuflețit a fost înmormântat la cimitirul din comuna Oșești, iar pe tot parcursul zilei familiei Alinei i-au fost alături vecinii, rudele apropiate și prietenii. Tot satul a plâns pentru fata omorâtă de cea mai bună prietenă la Mangalia, cazul petrecut pe litoral îngrozit o țară întreagă.

Fratele Alinei a fost cel care a anunțat în mediul online ziua și ora la care adolescenta va fi condusă pe ultimul drum și a primit zeci de mesaje sfâșietoare în mediul online. Apropiații familiei își doresc să se facă dreptate și speră că agresoarea va plăti pentru fapta săvârșită în camera de hotel.

Reamintim că trupul neînsuflețit al Alinei a fost găsit într-un parc din Mangalia, acolo unde zăcea sub o bancă. Loredana a desfigurat chipul prietenei sale înainte să o bage în valiză și să o abandoneze.

Loredana, fata care a ucis-o pe Alina în camera de hotel din Mangalia [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Ce le-a spus Loredana anchetatorilor despre crima comisă la Mangalia

Loredana a fost la scurt timp reținută de oamenii legii pentru fapta sa. Deși a încercat să-și ascundă urmele și a mers la muncă la scurt timp după ce s-a produs tragedia, tânăra a fost prinsă.

Citește și: Mama Loredanei, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena, a mers să își viziteze fiica în arest și a mărturisit că nu o mai recunoaște! Care a fost primul lucru pe care i l-a cerut criminala: „Regrete, regrete”

În fața oamenilor legii, fata de 18 ani din Vaslui care și-a ucis cea mai bună prietenă a povestit totul cu lux de amănunte. Loredana le-a explicat procurorilor că o serie de dispute mai vechi cu Alina ar fi fost și motivul pentru care a recurs la gestul necugetat.

"În seară zilei de 05.08.2023, am mai avut nişte discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât.

Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o Elenei îi curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat timp în care m-a zgâriat pe mâna și pe gât şi chiar și pe spate”, și-a început Loredana declarația", le-a spus Loredana anchetatorilor, potrivit Observatornews.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!