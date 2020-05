In articol:

Diana Munteanu s-a schimbat mult in ultima perioada. Fosta prezentatoare de televiziune nu mai apare in fata camerelor de luat vederi, dar este foarte activa pe site-urile de socializare. Internautii o urmaresc in fiecare zi, iar ea dezvaluie cu ce isi ocupa timpul in aceasta perioada.

Diana Munteanu a slabit mult. Fosta vedeta de televiziune a ajuns piele si os. Ce greutate are acum

Diana Munteanu a ajuns aproape de nerecunoscut. Blondina si-a facut mai multe interventii de ordin estetic si a slabit mult. Face sport, dar pare ca e piele si os. Ingrijorati pentru sanatatea ei, internautii au vrut sa stie ce greutate a ajuns sa aiba. Iar Diana Munteanu, fosta Niculescu, a raspuns cu sinceritate. Are o greutate de 52,5 kilograme la o inaltime de 1,71 metri.

Cat e ziua de lunga, Diana gateste, face treaba prin casa si gradina, petrece timp cu fiul ei, David.

Recent, un internaut a acuzat-o ca si-ar fi operat nasul, motiv pentru care nu mai arata asa cum o stiau telespectatorii care o urmareau acum cativa ani la tv. "Te-ai luat dupa toate fufele care si-au taiat nasul", a scris cineva. "Da, tai din el in fiecare zi", a glumit Diana Munteanu, negand ca ar fi suferit o rinoplastie.

Diana Munteanu, iubita cantaretului grec Nikos Vertis?

Anul trecut s-a vehiculat informatia ca Diana Munteanu ar avea o relatie cu indragitul cantaret grec Nikos Vertis. Blondina marturisea ca are o slabiciune pentru Grecia, unde mergea de fiecare data in vacanta. In plus, nu a ratat niciun concert prin Europa al artistului elen, urmandu-l peste tot pe unde a fost sa cante. Nu a lipsit mult sa se speculeze ca Diana si Nikos ar forma un cuplu. In trecut s-a spus ca fosta prezentatoare de televiziune s-ar fi iubit si cu foarte celebrul Enrique Iglesias, acum insurat cu Anna Kournikova.

In perioada 2007-2014, Diana Munteanu a fost casatorita cu Claudiu Niculescu, fost fotbalist la Universitatea Craiova sau Dinamo Bucuresti. Nasii lor de cununie au fost Mihaela si Cristi Borcea, fost actionar al clubului de fotbal din Stefan cel Mare. Diana si Claudiu au impreuna un baietel, David, in varsta de 11 ani.