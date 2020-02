Kanal D a fost lider de piata, la nivel All Urban, cu editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”. Aproape un milion (934.000) de telespectatori din intreaga tara au urmarit batalia stilistica intre aspirantele la titlul de Cea mai stilata celebritate din Romania.

Reality-ul “Bravo, ai stil! Celebrities” a plasat Kanal D pe podiumul audientelor si in ceea ce priveste monitorizarea pe targetul National si Comercial. Postul TV s-a plasat pe locul doi, in clasamentul televiziunilor din Romania, cu o medie de aproape jumatate de milion (496.000) de telespectatori in fata micilor ecrane, in fiecare minut al difuzarii.

Sambata, 22 februarie, in intervalul 23:00 – 1:30, Kanal D a inregistrat 3,1% rating si 14,2% cota de piata, pe targetul All Urban, 3,2% rating si 17,2% cota de piata, pe targetul Comercial, si 2,8% rating si 13,5% cota de piata, pe targetul National.

Show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”, prezentat de Ilinca Vandici este difuzat la Kanal D, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, si in fiecare sambata, de la ora 23:00.