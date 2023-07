Are el leac pentru toate supărările ei! Cum o împacă iubitul pe Larisa Iordache, direct pe plajă! Au uitat de toți oamenii din jur și s-au giugiulit minute în șir | EXCLUSIV

In articol:

Larisa Iordache trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei. Multiplu campion la tenis de masă, tânărul o soarbe din priviri și se vede de la o poștă: sunt îndrăgostiți lulea!

Sportiva și iubitul ei au avut parte de câteva zile de relaxare la mare, plaja de la Mamaia fiind locul ideal în care să se piardă în mulțime și să nu-i recunoască nimeni. Paparazzi WOWbiz.ro au fost însă pe față așa că avem imagini fierbinți cu cei doi îndrăgostiți!

Weekendul ce tocmai s-a încheiat i-a adus pe Larisa Iordache și iubitul ei pe litoral, acolo unde s-au relaxat, s-au bronzat și s-au bucurat de vremea superbă de afară. Nici micile supărări ale campioanei nu i-au deranjat, tocmai pentru că sportivul are rețeta prin care să îi readucă zâmbetul pe buze.

Larisa Iordache și iubitul ei, imagini fierbinți pe litoral

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au fugi de canicula din București direct pe plaja de la Mamaia în weekendul ce tocmai a trecut, iar acolo au dat frâu liber sentimentelor.

Frumoasa brunetă și sportivul s-au relaxat la plajă și s-au bucurat categoric unul de compania celuilalt.

Citește și: Imagini exclusive de la nunta Ilincăi Obădescu și a lui Mihai Gruia! Cei doi îndrăgostiți au făcut primele declarații după ce și-au unit destinele: „A fost exact așa cum ne-am dorit”

Sexy campioana și Cristian Chiriță s-au giugiulit pe plajă, în văzul tuturor, iar bărbatul o soarbe din priviri nu glumă!

Dacă inițial Larisa Iordache era vizibil îngrijorată și întristată de ceva, mai ales după ce a vorbit minute bune cu cineva la telefon, tânărul sportiv a știut cum să alunge orice neliniște. Tot el este cel care știe bine cum să o împace pe brunetă și are soluția pentru toate supărările ei: discuțiile lungi și mângâierile tandre par să alunge orice neliniște ar putut avea bruneta.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului. Vladimir Putin a promulgat legea!- stirileprotv.ro

Iubitul Larisei Iordache știe bine cum să alunge supărarea din inima brunetei

Îmbrăcată în costum de baie și acoperită cu o cămașă albă din in, imediat după ce a terminat de vorbit la telefon Larisa Iordache s-a așezat pe șezlong lângă iubitul său. Campioana pare că i-a povestit cu lux de amănunte ceva, fiind vizibil îngrijorată sau întristată ce un lucru care i-ar putea strica vacanța.

Citește și: Medicul Adrian Marinescu, sfaturi pentru turiști după ce autoritățile au depistat E.coli în Marea Neagră: "Nu vorbim despre o cantitate suficient de mare"| EXCLUSIV

Frumoasa sportivă și-a descărcat sufletul, timp în care iubitul ei a răsfățat-o cu toată atenția și a ascultat fiecare cuvințel. După ce a mângâiat-o senzual pe brunetă, spiritele pare că s-au mai destins.

Cristian Chiriță i-a explicat, la rândul său ceva, bruneta a mai luat o gură din cocktailul pe care îl avea lângă ea, iar mai apoi și-a mângâiat suav partenerul și parcă i-a mai revenit zâmbetul pe buze.

Ce spune Larisa Iordache despre relația cu Cristian Chiriță

Raluca Iordache și Cristian Chiriță trăiesc o frumoase poveste de iubire, iar ori de câte ori programul le permite, fac tot posibilul să petreacă timpul unul cu celălalt. Așa s-a întâmplat și în weekendul ce tocmai a trecut, iar de acum Cristian urmează să înceapă antrenamentele pentru campionate.

Citește și: S-a dat startul la distracție pe litoral, dar e caniculă! Tot ce trebuie să faci ca să nu ajungi de pe plajă la spital! Medicii răstoarnă cele mai cunoscute mituri: "Intratul în apă nu ne protejează"| EXCLUSIV

Citeste si: „Acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața.” Care este motivul adevărat pentru care Daniel Balaciu a atacat-o pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Viața o pune din nou la încercare pe Rona Hartner. Artista, veste cumplită din partea medicilor: "A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres. Nu prea reușesc să respir bine"- radioimpuls.ro

"Ne relaxăm, pentru că asta am căutat. Ne-am relaxat două trei zile, am stat împreună pentru că a fost un haos total, el a avut treabă și eu am avut treabă și profităm de săptămânile acestea pentru că avem încă pauză.

El va începe antrenamentele pentru campionate și având în vedere că avem un sportiv în familie trebuie să-l susținem", a spus Raluca Iordache, la Prima TV.

Pentru multiplul campion la tenis de masă, Raluca Iordache este perfecțiunea întruchipată, iar complimentele nu lipsesc niciodată din relația lor.

"Eu o văd o perfecțiune! Pentru mine este o perfecțiune", a spus Cristian Chiriță, în timpul aceleiași emisiuni.

Raluca Iordache recunoaște că în el a găsit toate calitățile pe care și le dorea de la un bărbat și spune că din partea lui primește cele mai frumoase complimente.

"De fiecare mi-o spune, iar eu nu prea sunt obișnuită cu astfel de complimente. Eu încercam să fac perfecțiune și probabil mi-a ieșit o perioadă de timp. Ne-am găsit cumva ceea ce căutam pentru că și el are toate calitățile pe care eu le doream la un bărbat și atunci empatizăm foarte bine", a dezvăluit și campioana.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!