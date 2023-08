„Are experiență!” Ce a spus Cristina Cioran despre Vica Blochina, după ce a fost invitată la petrecerea ei?! Blondina s-a abținut cât a putut

In articol:

Cristina Cioran este iubită și îndrăgită de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, aceasta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci blondina a fost invitată la petrecerea organizată în cinstea zilei de naștere a Vicăi Blochina, iar direct de la localul unde se desfășura evenimentul, Cristina Cioran i-a făcut o urare publică bunei sale prietene.

„Cristina Cioran: La mulți ani, Viculina!

Vica Blochina: Mulțumesc!

Cristina Cioran: Să fii sănătoasă, fericită. Nu te întreb câți ani ai împlinit că nici nu contează. Are experință! ”, a fost urarea pe care i-a făcut-o Cristina Cioran Vicăi Blochina.

Cum a fost petrecerea organizată de Vica Blochina, cu ocazia zilei de naștere

Cu ocazia împlinirii a 48 de ani, Vica Blochina a făcut o serie de declarații despre cum și-a început ziua de naștere, dar și despre petrecerea pe care a organizat-o cu această ocazie specială.

Ei bine, dacă în primă fază, fosta balerină și-a dorit să aibă un eveniment mai restrâns, cu puține persoane, ulterior, vedeta s-a gândit să aibă mai mulți invitați, dorindu-și să aibă toate persoanele apropiate alături.

”Mi-am început ziua cu o mulțime de mesaje și apeluri pierdute de azi noapte. Mă emoționează foarte tare când primesc mesaje de la prieteni dragi și au cuvinte frumoase de spus, mă emoționează foarte tare, am noroc că am cea mai ”călduroasă” zi din vară, bine că n-am făcut dresscode costum de baie. Voi da o petrecere în Snagov în seara aceasta, o să am ceva invitați. La început am zis că facem o masă de 10 – 15 persoane, 20, 30, 40, dar după am zis cât o fi, o fi. Eu chem la ziua mea tot timpul oamenii super apropiați mie, iar atunci când se strânge toată lumea îmi dau seama cât de norocoasă sunt că am atât de mulți prieteni”, a spus Vica Blochina pentru Spynews.ro.