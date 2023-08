Cristina Cioran revine în lumina reflectoarelor. Ce emisiune va prezenta de data aceasta vedeta? Visul îi devine acum realitate: ”Mereu mi-am găsit scuze să nu încep”

In articol:

Cristina Cioran nu este deloc un nume străin printre mondenități, căci aparițiile sale televizate și multele proiecte din care a făcut parte de-a lungul anilor au făcut-o celebră și extrem de plăcută de cei din fața micului ecran.

Însă, de ceva vreme, vedeta s-a retras din fața camerelor de filmat și și-a dedicat tot timpul creșterii fiicei sale și vieții de familie.

Cristina Cioran revine la cârma unei noi emisiuni

Doar că acum vine cu o surpriză colosală pentru toți cei care i-au dus dorul în această perioadă. Conform spuselor sale, în scurt timp va aduce în fața tuturor un nou show, doar că ceva diferit față de ce a prezentat până acum, căci este vorba despre un show culinar.

Gătitul este marea sa pasiune, ceea ce face cu drag acasă pentru familie și prieteni și lucrul pe care acum, deși mult timp a evitat asta, vrea să îl practice, cu bune și cu rele, căci doar cine nu gătește, nu greșește, și în fața celor care o susțin de atâția ani.

Astfel că, ea le promite tuturor celor care vor fi cu ochii pe ea o emisiune amuzantă, cu farmec, în care talentul, curajul și mâncarea o să meargă mână în mână.

„ Am fost mereu pasionată de cooking şi mi-am căutat mereu inspiraţia în cei pasionaţi şi în locurile minunate pe care le-am vizitat. Am vrut de mulţi ani să fac asta şi mereu mi-am găsit scuze să nu încep sau m-am apucat de altceva. Pentru mine gătitul este relaxarea totală şi distracţia mea favorită. Inclusiv atunci când greşesc. Mi-a plăcut dintotdeauna să gătesc şi mi-am dorit foarte mult să continui cu această pasiune. Am vrut de mulţi ani să fac asta şi mereu mi-am găsit scuze să nu încep sau m-am apucat de altceva. Pentru mine gătitul este relaxarea totală şi distracţia mea favorită. Inclusiv atunci când greşesc. Nu caut să prezint reţete clasice, dar nici să inventez roata. Cu puţin farmec, curaj şi talent, ne distrăm în bucătărie”, a spus Cristina Cioran, conform Paginademedia.ro.

Mai mult decât atât, vedeta promite chiar din prima ediție a emisiunii ceva spectaculos plus rețetele ei favorite.

Cristina Cioran revine în lumina reflectoarelor [Sursa foto: Facebook]

De altfel, va avea și invitați pe măsură, dar și locații care mai de care mai nonconformist. Se va găti în studio, dar se va merge și în deplasare, spre surprinderea tuturor.

De menționat este faptul că, deocamdată, nu se știe dacă emisiunea vedetei va fi difuzată la TV sau doar în mediul online.

„Suntem diferiţi, abordările sunt diferite, conceptul emisiunii este diferit. Eu nu mă erijez în expert, eu îl reprezint pe cel de acasă, cel cu dorinţa, cel care vrea să facă din pasiune şi plăcere mâncare pentru el şi familia sa. Aduc şi ceva în plus în emisiune, asta se va vedea când va porni. În primul rând vedem o reţetă bună, aperitivul meu favorit şi varianta mea de muşchiuleţ de porc, alături de o prietenă foarte bună a mea care este invitată să ne dezvăluie un secret din zona de unde vine ea… Emisiunea se realizează în studio, dar suntem şi în alte locuri, neconvenţionale, acolo unde nu te aştepţi să găteşti. Voi avea şi invitaţi pentru că e fain să cunoşti oameni şi experienţe, să te inspiri din curajul şi bucuria celorlalţi”, a mai adăugat prezentatoarea.