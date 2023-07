„Dana, nu-ți vine să te sinucizi?” Întrebarea care a luat-o prin surprindere pe Dana Roba. A primit-o de la cele mai apropiate persoane din viața ei

In articol:

Dana Roba se confruntă, în continuare, cu momente cumplite după ce soțul ei a lovit-o bestialitate și a adus-o la în prag de moarte. Bărbatul a lovit-o cu un ciocan până această a rămas inconștientă și într-o baltă de sânge.

„Dana, nu-ți vine să te sinucizi?”

Vedeta este în proces de vindecare, însă trauma incidentului nu trece atât de ușor.

Dana Roba a trecut prin momente cumplite după ce a fost la un pas de moarte. Vedeta nu își poate folosi mâinile, însă are ajutor atât pentru ea, cât și pentru cele două fetițe pe care le are cu Daniel Balaciu. Într-un interviu pentru Fanatik, Dana a povestit că trebuie să le arate fetelor ei că este puternică, lucru care s-a dovedit a fi foarte greu. Femeia a mai mărturisit și că plânge pe unde apucă, în baie, pe balcon, însă nu de față cu micuțele ei. Dana a fost întrebată de mai multe ori, chiar de prietenele ei, dacă nu îi vine să se sinucidă din cauza incidentului prin care a trecut. Vedeta a mărturisit că fetele ei sunt cele care îi dau puterea să își revină.

„Nici mie nu îmi este ușor să mă văd fără păr în cap, cu mâinile bandajate, cu cicatrici pe față. Niciodată nu am plâns față de ele oricât de necăjită am fost. Nici înainte, nici acum nu plâng de față cu ele. Mă băgam în balcon, mă făceam că am treabă și plângeam.”, a spus Dana Roba.

Dana Roba nu mai poate dormi noaptea din cauza celor întâmplate

Dana Roba încearcă din răsputeri să fie puternică și să lupte în continuare pentru a se recupera. Chiar dacă lupta ei necesită bani și putere, aceasta este încrezătoare în propriile forțe. Vedeta trece și printr-un șoc emoțional din cauza bătăii pe care a primit-o de la cel care i-a fost soț mulți ani la rând.

„Am fost la control. Medicul meu (…) este încântat de cum mă recuperez. Recuperarea însă va dura doi ani cel puțin. Dacă nu mă voi recupera în acești doi ani, nu mă voi recupera niciodată. Nu pot să dorm noaptea din cauza șocului emoțional. De dimineață am fost la medic în tocuri, machiată, ca o mare doamnă. În tocuri și în scaun cu rotile, dar eu sunt o doamnă”, a mai declarat Dana Roba.