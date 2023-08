„Are tupeul să mă sune”Mariana Moculescu a răbufnit la adresa lui Horia Moculescu, după ce artistul i-a făcut o urare de ziua ei! Ce acuzații i-a adus: „Mi-a distrus viața”

In articol:

Fosta soție a lui Horia Moculescu nu l-a putut ierta pe artist nici acum, la mai bine de 20 de ani de la divorțul cu scandal. Se pare că Mariana a răbufnit și mai rău, chiar de ziua ei, când celebrul interpret a sunat-o să îi transmită o urare de Sfânta Maria.

Mariana Moculescu, reacție acidă la adresa fostului ei soț

Astfel că nu s-a putut abține și a spus vorbe grele despre fostul ei partener de viață. Nimeni nu se aștepta la asemenea dezvăluiri, mai ales după atâta timp. Iată ce a spus prezentatoarea TV despre tatăl fiicei sale!

Mariana și Horia Moculescu au divorțat în anul 2011, iar din mariajul lor a rezultat o fată, pe nume Nidia. După mai bine de 20 de ani de la separare, toată lumea credea că cei doi au îngropat securea războiului, însă lucrurile nu stau deloc așa. Chiar de ziua ei de nume, Mariana a fost sunată de către celebrul compozitor pentru a-i transmite o urare. Acest gest din partea fostului ei soț, a scos-o din minți pe cunoscuta prezentatoare, așa că nu s-a putut abține și a avut o reacție de-a dreptul acidă.

Astăzi, în cadrul unui interviu, aceasta a mărturisit că nu înțelege cum fostul ei partener are tupeul să o sune cu asemenea ocazie, mai ales după ce, spune ea, i-a luat fiica și a lăsat-o pe drumuri.

Mai mult decât atât, Mariana a precizat că fostul ei soț nu a ajuns la înțelepciunea necesară, chiar dacă are o vârstă înaintată. De asemenea, ea a mai menționat și faptul că celebrul compozitor a cheltuit toți banii la jocurile de noroc și nu i-a cumpărat o casă, fiind mama copilului său.

„Îndrăznește să mă sune, ca să îmi ureze ””La mulți ani!””, după ce mi-a luat fiica, după ce m-a lăsat pe drumuri, pe străzi? La 48 de ani, am plecat din casa lui cu o valiză mică, cu atât am plecat, după o căsnicie. Horia să nu uite că i-am dăruit un copil bun, pe Nidia, care acum are mare grijă de el, în casa lui.

Horia are tupeul să mă sune de ziua mea? Cum să suni un om căruia i-ai făcut atât de mult rău? Omul acesta mai are puțin și împlinește 100 de ani și tot nu s-a mai înțelepțit. Păi, a jucat toți banii din muzică la poker, la Casino, și n-a fost în stare să-mi cumpere o casă, mie, mama fiicei lui, și nici Nidiei. De ce mă sună?”, a mărturisit Mariana Moculescu. pentru playtech.ro.

Ce acuzații i-a adus celebrului compozitor?

În cadrul aceluiași interviu, Mariana Moculescu l-a acuzat pe fostul soț că i-a distrus viața și că a suferit cumplit când a luat-o pe fiica lor de lângă ea. Din acest motiv, nu vrea să îl ierte niciodată pe cel care i-a fost partener de viață cândva. Totodată, aceasta a precizat că nu mai vrea să poarte nici măcar numele lui Horia Moculescu, pentru că i-a adus ghinion, iar acum locuiește singură într-o casă închiriată.

„Mi-a distrus viața, s-a gândit vreodată când am plâns, după ce mi-a luat fiica, la divorț? Puteam să mor de suferință, eu de atunci nu mai sunt om. E cumplit să îi iei unei mame copilul. Pentru asta nu-l voi ierta niciodată! Și nici numele lui nu-l mai vreau, mi-a purtat numai ghinion. Cu ce m-a ajutat pe mine, în viață, numele Moculescu? Cu nimic. Locuiesc cu chirie și sunt singură. Să nu mai îndrăznească vreodată să mă sune de ziua mea. Este prea mare tupeul!”, a mai spus fosta soție a compozitorului, pentru aceeași sursă.