Întregul stat Minnesota din America este zguduit de o crimă înfiorătoare a polițiștilor. Sportivul George Floyd a fost reținut pentru că plătise cu bancnote false la un magazin, însă nu a mai apucat nici să ajungă în fața instanței. George Floyd a murit sufocat de polițistul care l-a încătușat, pentru că s-a aşezat cu genunchiul pe gâtul lui.

Pe rețelele de socializare circulă un videoclip cu momentul în care sportivul îl imploră pe polițiștul care se așezase pe gâtul lui să îl lase să respire.

He deserves all the justice. He’s innocent and we need to spread awareness that no matter what skin color we have, country we live that we will always be the same. HUMAN.#JusticeForGeorgeFloyd #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter #BlackLivesMatters pic.twitter.com/Tx7IFTs5mk