Crima infioratoare in judetul Maramures, in localitatea Bozanta Mica. Totul satul e in stare de soc de cand a aflat de ce a fost in stare o fosta profesoara. O femeie si-a ucis baiatul in varsta de 10 ani, apoi a incercat sa se sinucida. Crima a avut loc sub privirile ingrozite ale fiului mai mic, de 5 ani. Baietelul a fost cel care a sunat la 112 si a spus ca mama lui incearca sa il ucida pe fratele sau mai mare.

O fosta profesoara din Maramures si-a omorat fiul cel mare. Baiatul cel mic a sunat la 112 si a cerut ajutor

Femeia, fosta profesoara in localitate, si-a sufocat fiul in varsta de 10 ani. La fata locului au venit politistii si o ambulanta, insa copilul nu a mai putut fi salvat. Dupa ce si-a omorat fiul, a vrut sa se sinucida. Acum se afla internata la Spitalul de Urgenta din Baia Mare. Oamenii legii o pazesc la spital si, cand se va simti mai bine, o vor audia.

Procurorii au deschis dosar penal pentru infractiunea de omor. Localnicii din Bozanta Mica le-au spus jurnalistilor ca femeia, divortata de mai multi ani de sotul ei, era linistita si nu facea probleme. Gestul ei este inexplicabil. Politistii incearca sa afle acum de ce si-a ucis fiul cel mare si a vrut sa se sinucida.

sursa foto: captura Antena 3