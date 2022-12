Armin Nicoară a fost pe punctul să cedeze, după ce a fost diagnosticat cu diabet: „Am avut și gânduri de moarte”. A intrat în depresie, iar Claudia Puican l-a salvat: „Ea a umplut golul ăla mare”

In articol:

Armin Nicoară și-a obișnuit fanii cu felul lui de a fi, mereu voios și pus pe șotii.

Puțini știu, însă, că în spatele zâmbetului artistul a ascuns, de multe ori, o adevărată dramă. Invitat alături de soția lui în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive , saxofonistul și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața lui: momentul în care a fost diagnosticat cu diabet.

Citește și: ”Merg pe toate căile” Ce face Armin Nicoară pentru a avea un așa mare succes. Saxofonistul a recunoscut acum și își îndeamnă fanii să-i calce pe urme

Armin Nicoară a trecut prin momente cumplite, când a aflat că are diabet: "Chiar îmi spuneam atunci, ce rost mai are să trăiesc?"

Vestea că are diabet i-a provocat multă suferință lui Armin Nicoară. Celebrul saxofonist a crezut că nu va putea niciodată să trăiască cu boala, iar acest lucru l-a adus într-o situație din care cu greu a ieșit. Artistul recunoaște că a fost la un pas să cedeze, dar faptul că a cunoscut-o pe Claudia Puican l-a ajutat extrem de mult:

"Armin Nicoară: Greu am crezut că o să mă atașez de cineva. Ea a umplut golul ăla mare pe care l-am avut și nu cred că o să mai poată fi cineva.

Claudia Puican: Toată lumea știe că de când s-a îmbolnăvit de diabet a avut o perioadă în viața lui în care vedea totul negru, trăgea draperiile la cameră și nu mai exista viață. Pentru el a fost o perioadă foarte grea de când s-a îmbolnăvit de diabet. Era foarte închis, nu discuta cu nimeni.

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Armin Nicoară: Când erau zilele mele de naștere nu mai acceptam să răspund la telefoane. Vedeam totul negru. Nu puteam să accept că am boala, am crezut că s-a încheiat viața mea.(...) Am avut și gânduri de moarte. Chiar îmi spuneam atunci, ce rost mai are să trăiesc?", a povestit Armin Nicoară, în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Captură YouTube]

Armin Nicoară a intrat în comă, din cauza diabetului: "Am avut glicemia undeva la 800"

Armin Nicoară a vorbit și despre un episod din trecut, care l-a marcat profund. Pe vremea când se lupta cu depresia, saxofonistul a primit o lecție dură de la viață. Glicemia i-a scăpat de sub control, iar ceea ce a urmat a fost greu de descris în cuvinte. Patru zile a stat artistul în comă, până când medicii au reușit să-l trezească: "Depresia mă doborâse foarte tare, nu acceptam să fac nici injecțiile, am fost într-o comă foarte gravă, patru spre cinci zile. Când am ajuns la spital era totul alb. M-am văzut pe patul de spital, cred că eram pe altă lume, atât de grav a fost. Am avut glicemia undeva la 800 și când a venit Salvarea după mine, mi-au băgat glucoză crezând că am luat ceva substanțe interzise și atunci când mi-au băgat glucoză, m-au dat jos din Salvare, că au zis că sunt drogat.

Citește și: Armin Nicoară și Claudia Puican se mută în casă nouă: „Facem Crăciunul aici”. Saxofonistul a făcut publice primele imagini cu locuința de milioane

După ce a plecat Salvarea, eu am început să mă încleștez la gură și am intrat în comă, m-am trezit la spital, acolo am văzut o lumină albă, nu pot să explic în detaliu. Abia după vreo patru zile m-am trezit.(...) Tot ce s-a întâmplat atunci acum este o lecție foarte importantă pentru mine. Acum, când mă trezesc în fiecare dimineață spun: Mulțumesc pentru tot ce am, Doamne. Diabetul face parte din mine și fiecare trebuie să aibă crucea lui și să și-o ducă.", a mai povestit Armin Nicoară, în emisiunea moderată de Adiță Voicu.

Armin Nicoară [Sursa foto: Captură YouTube]