Armin Nicoară a vorbit despre momentul în care și-a înșelat soția: "Înainte de nuntă, o mică greșeală". Cum a aflat Claudia Puican

Armin Nicoară a fost întotdeauna sincer și nu s-a ferit să le împărtășească fanilor ce se întâmplă în viața lui, însă recent a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta.

Armin Nicoară a "călcat strâmb", chiar înainte de nuntă

Artistul a recunoscut că și-a înșelat soția înainte de nuntă. Iată cum a reacționat Claudia Puican, când a aflat!

Armin Nicoară a recunoscut că și-ar fi înșelat soția, pe Claudia Puican, chiar înainte ca cei doi să se căsătorească. Cu toate acestea, frumoasa cântăreață a trecut peste și l-a iertat, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată. Saxofonistul a mărturisit că totul a fost o greșeală, iar artista, care îi era logodnică la acea vreme, a decis să treacă peste tot și să-i mai dea încă o șansă.

„Am înșelat-o înainte de nuntă cu un an, un an și ceva. Ea a știut că a fost doar o mică greșeală de-a mea și că ăsta sunt eu, așa mai copil”, a precizat artistul, potrivit Spynews.

Armin Nicoară a fost întrebat dacă el ar fi făcut același lucru față de soția sa, și anume să îi ierte infidelitatea. Cântărețul a răspuns fără rețineri că nu crede că ar accepta asta, deoarece din partea bărbaților nu este vorba de sentimente.

„Nu știu, poate voi fi... din partea haterilor aș primi mesaje negative, dar eu cred că la o fată nu e ca la... adică noi bărbații nu punem suflet”, a mai adăugat cântărețul.

Armin Nicoară și Claudia Puican se mută în casă nouă

Armin Nicoară și Claduai Puican sunt tare fericiți pentru că, în scurtă vreme, noua lor casă va fi numai bună de locuit. Mândru tare de rezultat, artistul le-a arătat admiratorilor săi din mediul online primele imagini cu câteva camere, cum ar fi dormitorul matrimonial, dressing-ul și baia, despre care saxofonistul și soția sa au numai cuvinte de laudă.

Pentru că ambii soți au fost foarte mult timp plecați în toate colțurile țării la evenimente, cea care s-a ocupat aproape în totalitate de amenajarea casei a fost chiar mama lui Armin, care a colaborat cu fiul și nora sa prin telefon.

„Ce oglindă i-am luat Claudiei, să se vadă direct în ea. Mai e un pic. Bine acum, să spunem adevărul. De fapt, a fost ideea maică-mii, ea s-a ocupat de toată casa. În sfârșit am ajuns să-mi văd casa la gata. Am ajuns și noi la casa noastră. Deci, noi casa asta am făcut-o prin telefon, am făcut-o prin video call cu mama. A știut maică-mea ce să facă. Să nu te mai prind că fac mizerie prin casă, aici să faci, să-ți pui hainele, machiajele tot ce ai nevoie (n.ed. în dressing)”, a spus Armin Nicoară în mediul online.