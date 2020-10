Armin Nicoară, disperat din cauza COVID-19! ”Nu știu ce să mă mai fac...”

Armin Nicoara si Claudia Puican

De altfel, recunoaște Armin Nicoară, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, situația lui, ca artist, pare să fie una cât se poate de dificilă, mai ales după ce Franța, Italia, Germania și, nu în ultimul rând, România, pare să fie scenele unui al doilea val de coronavirus.

Zilele trecute, Armin Nicoară a fost la București, iar la întoarcerea în Timișoara a avut surpriza de a fi recunoscut, pe aeroport, de un român stabilit în Statele Unite. ”Mi-a cerut un atugraf, l-am dat pe o bancnotă de 10 dolari. Mi-a cerut și să merg în Statele Unite, că acolo ar putea el, personal, să strângă mii de români la un concert cu muzică din Banat. Mi-ar plăcea să pot să merg în State, dar, din cauza coronavirusului... e dezastru pentru noi toți, dar mai ales pentru noi, artiștii”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Armin Nicoara, Regele Saxofonului din Banat

De altfel, ne-a mărturisit artistul, situația celor care lucrează în lumea shobiz-ului este, din nou, dificilă. ”Eu, personal, am pierdut, a doua oară în acest an, un turneu. Era totul aranjat, aveam destul de multe concerte prin Franța, prin Italia, în Occident, pentru românii noștri. Da acum, iarăși, se închid granițele... Că este al doilea val de coronavirus... Iar asta mă sperie și pe parte de profesie, și pe parte personală. Pentru că nu știu ce să mai fac să mă protejez, eu fac parte oricum din categoria de risc... Dar sunt în categoria de risc și ca sănătate, și ma meserie. Hai fie, prima tură de lockdown a fost acceptabilă... Dar dacă mai vine una, noi, artiștii, ce facem?”, ne-a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoară, îngrijit de Claudia Puican pe perioada stării de urgență

Armin Nicoară, unul dintre cei mai de succes artiști ai momentului, dar bolnav de diabet, a avut mare grijă să fie cât mai izolat în primul val de coronavirus, cel puțin e perioada stării de urgență, așa că de tot ce a avut nevoie s-a ocupat Claudia Puican, frumoasa sa logodnică. ”Claudia a avut grijă de mine, ea s-a ocupat de tot ce am avut nevoie. Dacă revine starea de urgență, săraca de ea, trebuie să facă, din nou, tot ce e nvoie pentru noi. Eu nu ies din casă dacă e situația dificilă”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară, încântat că are o parteneră de viață precum Claudia Puican, o tânără domișoară sexy care are grijă să nu îi lipsească nimic și îl răsfață peste măsură.