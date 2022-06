Armin Nicoară i-a pus inelul pe deget Claudiei Puican! Modul în care a cerut-o e mai ceva ca în povești! "Acum este Claudia Nicoară, nu mai este Claudia Puican" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani.

De ce a cerut-o Armin Nicoară pe Claudia Puican în căsătorie?

Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase. Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea mondenă. Cei doi artiști nu doar că sunt parteneri în viața privată, ci sunt împreună peste tot, căci la evenimente merg și cântă împreună. Relația lor a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri, însă au trecut prin toate obstacolele cu capul sus și mereu împreună.

Faptul că se căsătoresc nu mai este niciun secret pentru nimeni. După ani în care au vorbit despre acest eveniment, cei doi sunt mai aproape ca niciodată să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu.

Armin Nicoară a îngenuncheat în fața iubitei sale în urmă cu aproape un an, atunci când i-a pus pe deget o bijuterie grandioasă și i-a pus marea întrebare. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, cântărețul ne-a dezvăluit ce l-a determinat să facă acest pas.

"Când am văzut câtă grijă are de mine și cât de mult mă iubește, mi-am dat seama că nu există altcineva mai potrivit pentru mine decât cum e ea. Nu am cuvinte, pentru că sunt emoționat, e și ea lângă mine și mă ascultă cum îi declar toată iubirea mea." , a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a cerut-o Armin Nicoară pe Claudia Puican în căsătorie?

Melodia care descrie dragostea lor și cererea în căsătorie poate fi ascultată pe canalul de YouTube al artistului și poartă numele "Primul pas". Cadrul în care a fost cerută Claudia Puican este rupt din povești. Armin Nicoară a pus la cale totul, fără ca ea să se aștepte, oferindu-i o surpriză pe care nu o va uita niciodată. Armin a povestit cum a organizat totul, astfel încât Claudia nu a avut nici cea mai mică bănuială că i se va pune inelul pe deget.

"Cadoul este pentru mine și Claudia, pentru că acum a spus oficial DA. Melodia se numește <Primul pas>, va fi și dansul nostru, dansul mirilor și tocmai de aceea va fi și pentru toți mirii cărora le vom cânta în viitor. În sfârșit, după atâtea cereri, acum e oficial soția mea. Acum este Claudia Nicoară, nu mai este Claudia Puican. Ne bucurăm, Claudia este foarte fericită, nici nu i-a venit să creadă. Momentul în care am cerut-o a fost într-o biserică, acolo am filmat videoclipul. În fața altarului, în timp ce filmam, am scos inelul și când a văzut s-a emoționat, nici nu a știut dacă e adevărat, nu se aștepta la acel moment. Am zis că și primul nostru dans și cererea să fie ca la carte.", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

