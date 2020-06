Armin Nicoară, în comă! De ce boală gravă suferă

In articol:

Armin Nicoară este un artist foarte carismatic pe scenă, care încearcă mereu să-i facă ce cei din jurul său să se simtă bine. Se pare că au fost și momente în viața lui mai puțin fericite. Saxofonistul a povestit în cadrul unei emisiuni televizate că la vârsta de 15 ani, el a fost diagnosticat cu diabet. Deoarece a refuzat să-și facă injecțiile cu insulă, starea luii Armin Nicoară s-a agravat și a intrat în comă.

„A fost o perioadă foarte grea, pentru că eu am fost între viață și moarte, la 15 ani. M-am îmbolnăvit de diabet și nu am vrut să accept boala și am avut 3 cazuri, am fost în comă și una dintre ele a fost foarte periculoasă. Nu mi-am făcut injecție. Tata era la cântat și ce putea să simtă când știa că băiatul lui este în comă. Am intrat în comă acasă și până la spital n-am știut nimic, pe patul de spital m-am văzut”, a povestit Armin Nicoară, în cadrul emisiunii.

Petrică Nicoară, tatăl artistului, a declarat că acela a fost cel mai mare șoc pe care l-a trăit, să-și vadă copilul într-o asemenea ipostază.

Armin Nicoară vorbește despre nunta cu Claudia Puican! Ce discuții sunt în familie pe această temă!

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară a vorbit pe șleau despre relația cu frumoasa Claudia Puican și, în acest fel, a și negat că ar fi fost implicat într-o relație de amor cu o altă cântăreață celebră.

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând.

”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară.