Nelson Mondialu, mesaj pentru părinții Biancăi de la Puterea dragostei

Deși s-a opus încă de la început relației lui Livian cu Bianca, Nelson Mondialu se arată dispus ca fiul lui să vină cu ea acasă. Mai mult decât atât, el vrea să le ofere trei kilograme de aur, o sumă mare de bani și două penthouse-uri, a povestit acesta în ultimul lui vlog postat pe Youtube.

Nelson Mondialu a transmis și un mesaj părinților Biancăi, după ce aceștia au declarat că nu sunt de acord ca fiica lor să facă parte din familia lui Livian.

„Părinții ei nu sunt de acord. Au zis că suntem țigani. Domnule, asta e! Nu e problemă. Au abandonat-o, noi o culegem de pe drum. O iubim! Voi o să vă întrebați dacă eu fac mișto sau caterincă. Nu fac, înțelegeți? Cum să primești o asemenea fată în casă când ea a făcut nu știu ce filme. Vă spun 100% că acele filme au fost false, sunt falsificate”, a declarat Nelson Mondialu. În continuare, el a declarat că Bianca Comanici este virgină, iar videoclipurile au fost puse la cale de altcineva.

Pașii pe care Bianca trebuie să-i urmeze pentru a fi nora lui Nelosn Mondialu: „Să mă frece pe...”

Tatăl lui Livian se gândește serios la viitorul lui Livian cu Bianca și vrea ca cei doi să nu ducă lipsă de nimic. Nelson a prezentat „probele ” pe care Bianca trebuie să le treacă dacă se va muta în casa lor.

„Aici în casă nu vor avea contact sexual! Să fim înțeleși. După un an de zile, o să le dau cheile de la penthouse. Un an de zile trebuie să treacă prin regulile de ordine interioară. Indiferent care femeie era, dar tinând cont că a ales-o pe Bianca, ea rămâne. Dacă a rămas la sufletul lui, va rămâne și în sufletele noastre. Prima probă va fi, dis de dimineață, să mă frece pe picioare. Nu să mă mângăie, să mă frece. De la 8, la 9, iar până la 9:30 pe mânuță. Nu există nu pot, nu vreau!”, a povestit tatăl lui Livian Pop.

Bianca de la Puterea dragostei a vorbit despre Nelson Mondialu

Atitudinea lui Nelson Mondialu a durut-o pe frumoasa concurentă, însă, cu diplomație, a încercat să treacă pereu peste probleme. ”Eu îi înțeleg uneori punctul lui de vedere, fiindcă este foarte apropiat de fiul său, îl respect, nu am să spun niciodată un cuvânt urât sau greșit la adresa lui sau a familiei. Însă, sper din tot sufletul ca, după show, Nelson să mă cunoască așa cum sunt eu, cu bune, cu rele, și să realizeze că am suflet mare și îl iubesc cu adevărat pe Livian”, a declarat, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca de la Puterea dragostei.

Bianca de la Puterea dragostei, lovitură dură pentru Livian! ”Situația este oarecum asemănătoare în cazul nostru”

Dincolo de această declarație pacifistă, Bianca de la Puterea dragostei avea să îi dea o lovitură dură lui Livian. ”Pentru mine, contează să am o relație bună cu familia lui, am să militez pentru acest lucru, dar cel mai important este să ne înțelegem noi doi dincolo de show! Așa cum Nelson nu mă acceptă pe mine, pot să vă spun că nici tatăl meu nu îl acceptă pe Livian, situația este oarecum asemănătoare în cazul nostru. Totuși, eu nu am să țin cont, și am să lupt pentru iubirea mea până la capăt, cu toate forțele mele, pentru că Livian chiar este omul care merită dragostea mea”, a dezvăluit carismatica brunetă la WOWbiz.ro!