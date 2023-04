Armin Nicoară, momente de cumpănă la Muntele Athos: "Drumul este infernal. Ne-am pierdut de unele persoane din grup" | EXCLUSIV  

In articol:

Muntele Athos este renumit peste tot în lume, iar acolo pot merge doar bărbații. Așa a făcut și Armin Nicoară, artistul alegând să meargă cu un grup mai mare de români, printre care și tatăl și fratele său.

În drumul prin Grecia, artistul a avut parte și de o serie de peripeții, pe care le-a împărtășit jurnaliștilor WOWbiz.ro, în exclusivitate.

Grupul în care se află Armin Nicoară a decis să meargă și la Mânăstirea Sf. Ana, însă până acolo traseul a fost unul foarte greu, pe un drum de munte pe care nu putea intra mașina așa că au fost nevoiți să meargă pe jos.

Armin Nicoară, totul despre excursia la Muntele Athos

Bărbații din familia Nicoară au avut parte de o adevărată aventură în Grecia, în timpul pelerinajului la Muntele Athos. Armin ne-a povestit în exclusivitate cum au ajuns să meargă pe jos spre Mânăstirea Sf. Ana, pe un drum de munte de peste 14 kilometri și mai ales cum au reușit să se piardă unii dintre membrii grupului.

Citește și: Armin Nicoară, primele declarații, după ce s-a zvonit că va deveni tată: „Claudia zice că tot băiețel și-ar dori”. A vrut ca toată lumea să știe de la el

"A fost totul ok până, dar problema este că ne-am rătăcit. Drumul este infernal de greu, am mers 14 kilometri. Până acum a plouat și abia acum a dat soarele și doar am urcat pe munte, printer pietre. (...)

Trebuie să mergem la Schitul Sf. Ana, până acolo nu este drum de mașină și trebuie să mergem pe jos. Drumul nu este deloc ușor, toată lumea este fericită. Din câte am auzit, prin pădure sunt coioți, șacali. A plouat un pic și drumul nu este deloc ușor", a explicat Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară, alături de fratele său și de tatăl Petrică Nicoară, în timpul pelerinajului de la Muntele Athos [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Citeste si: Ce nume va purta Deea Maxer după divorț? Va păstra sau nu numele lui Dinu Maxer. Ce decizie a luat artista- kanald.ro

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului. A murit un jucător legendar din Italia- stirileprotv.ro

Drumul până la Mânăstirea Sf. Ana, o provocare

Artistul ne-a mărturisit că nu a mers pentru prima dată la Mânăstirea Sf. Ana de la Muntele Athos și știa cât de greu este traseul. Este nevoie însă de răbdare și forță, iar astfel drumul se parcurge ușor.

"Treaba cu autocarul a fost în felul următor: nu neapărat că am rămas fără autocar, doar că nu există drum până la această mânăstire, la Mânăstirea Sf. Ana. Se spune că cine vrea să facă copii, e bine să se roage la Sf. Ana. Acum, noi tot grupul ne-am dorit să ajungem aici și uite că nu e ușor, chiar deloc. Mai la început de drum chiar au fost niște dificultăți și unii au vrut să renunțe.

Eu le-am spus că acelea sunt ispitele. Eu am mai fost odată, știu despre ce e vorba și eu am trecut peste și este bine", a mai precizat Armin, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Grupul în care se afla Armin s-a rătăcit pentru scurt timp

O parte din grupul în care se afla Armin Nicoară s-a rătăcit pentru scurt timp, tocmai pentru că nu au putut ține cu toții pasul pe drumul de munte și au mai fost necesare pauze. Din fericire însă, artistul ne-a mărturisit că s-a întâmplat nimic, iar membrii s-au reunit mai târziu.

Citește și: „Fericirea vine după ce guști și din dezamăgiri!” Georgiana Lobonț a transmis un mesaj neașteptat în miez de noapte. Ce se întâmplă în viața artistei în aceste momente

Citeste si: „Nu îmi pare așa rău că am plecat de acasă.” Soțul lui Emily Burghelea, anunț neașteptat în mediul online! Ce se întâmplă în familia sa și a lui Emily- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cazul unui turist căruia un hotel din Tilburg, Olanda, i-a refuzat cazarea pe motiv că e român generează dezbateri- radioimpuls.ro

"Ne-am pierdut de unele din persoane din grup. Cei de la biserică, de unde am plecat dimineața, ne-au dat doi câini, dar ei ne-au dus până acum foarte bine pe drum, doar că noi ne-am despărțit pentru că unii dintre noi nu au mai putut să țină pasul și s-au rătăcit. Am prins semnal, i-am sunat, am mai întâmpinat dificultăți", a mai povestit Armin.

Totuși, artistul s-a declarat impresionat de tatăl său, Petrică Nicoară fiind în mare formă pe traseul extrem de greu și a reușit să țină pasul cu fiul său tot timpul drumului.

"La coborâre este un pic mai ușor, dar până când am ajuns în vârful muntelui a fost crimă. Eu am avut noroc pentru că am mai făcut sport și am făcut cât de cât condiție fizică, dar mulți din grup au vrut să renunțe și erau să cedeze.

Am rămas mirat chiar și de tata și unchiul meu pentru că au reușit să țină pasul. Am un ghiozdan extrem de greu, unde avem sacii de dormit și câte ceva de mâncare", a mai explicat Armin Nicoară, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!