Armin Nicoară nu s-a putut abține când a văzut-o pe Denisa Filcea, soția lui Flick! Artistul a făcut gestul care a surprins pe toată lumea, chiar dacă era alături de Claudia Puican

Armin Nicoară este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai talentați artiști de la noi din țară. De-a lungul timpului a atras atenția asupra sa datorită reușitelor pe care le are în plan profesional, dar și din cauza unor gesturi cu privire la alte femei care au fost catalogate de mulți ca fiind total nepotrivite, având în vedere că este bărbat însurat.

După ce de mai multe ori a fost acuzat că nu își respectă soția, pe Claudia Puican, artistul s-a simțit nevoit să iasă în față și să spună cum stau, de fapt, lucrurile, confirmând tuturor că își iubește foarte mult partenera și că nu ar înlocui-o cu nicio femeie. Chiar și așa, acest lucru nu-l împiedică pe artist să se fotografieze în prezența celor mai frumoase prezențe feminine din rândul vedetelor. De această dată, în cadrul unei emisiuni, cea vizată a fost chiar Denisa Filcea, soția și mama copilului lui Flick.

Invitați în cadrul aceleiași emisiuni, după ce Armin Nicoară și Claudia Puican au dezbătut subiectele momentului, și-a făcut apariția în platou și Denisa Filcea, acolo unde a vorbit despre cea mai nouă reușită a sa, lansare unui jurnal personalizat pentru tote femeile care își doresc să atingă fericirea.

Artistul nu a ratat nici de această dată ocazia de a se fotografia alături de o femeie frumoasă, admirată de o mulțime de fani în mediul online. Armin Nicoară s-a fotografiat alături de soția lui Flick, chiar în platoul emisiunii la care au fost invitați.

Armin Nicoară, acuzat că ar fi „oaia neagră” care a intervenit în căsnicia Georgianei Lobonț

La scurt timp după ce Rareș Ciciovan a făcut declarațiile controversate despre divorțul de Georgiana Lobonț, artista a postat în mediul online un scurt filmuleț în care apare alături de finul său, Armin Nicoară, moment în care acesta o sărută pe obraz. Ulterior, toți fanii celor doi au fost de părere că motivul despărțirii ar fi chiar soțul Claudiei Puican.

După ce primit numeroase critici dure, Armin Nicoară a apărut pe micile ecrane pentru a dezvălui cum stau, de fapt, lucrurile între el și nașii săi, confirmând încă o dată că nu are nicio legătură cu certurile care ar exista între cei doi.

„Și dacă o pup pe nașa Georgiana, am mai pupat-o și pe nașa Roxana, acum Doamne iartă-mă, n-am făcut nimic rău. Am fost târât în acest scandal, Armin Nicoară mărul discordiei. Dacă era ceva, ieșea nașul Rareș în public și spunea că e vina mea. Eu cred că nu am făcut nimic. Nu vreau să vorbesc! Nu sunt în măsură să vorbesc despre relația lor, mai ales că ei sunt de mult împreună”, a spus Armin Nicoară.