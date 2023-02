"Știm cu toții că într-o zi nu vor mai fi". Claudia Puican, în lacrimi din cauza mamei sale! Artista a explicat de ce nu s-a putut opri din plâns | EXCLUSIV

In articol:

Claudia Puican i-a uimit pe fanii de pe Instagram atunci când a apărut plângând pe story. Artista a filmat o piesă în care apare și mama ei, iar mesajul este unul extrem de emoționant, atât de profund că artista nu s-a putut opri din plâns.

Claudia Puican este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete din România, iar recent i-a uimit pe fanii din mediul online, când a apărut cu lacrimi în ochi pe story. Soția lui Armin Nicoară a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit ce s-a întâmplat la filmări și mai ales cât de importante au fost acele momente.

Partenera de viață a lui Armin Nicoară este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Frumoasei artiste îi merge bine și în viața personală, dar și în carieră, urmând ca recent să scoată o piesă pentru mama ei. La filmările videoclipului, cântăreața a fost extrem de emoționantă și nu s-a mai putut opri din plâns, acest lucru ni l-a dezvăluit și nouă, dar și internauților.

Claudia Puican, mărturii impresionante de la filmări

Îndrăgita artistă a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro

despre momentul în care a filmat piesa cu mama ei și mai ales despre emoțiile puternice care au învăluit-o. Soția lui Armin Nicoară ne-a mărturisit că niciodată nu a mai pățit asta la un videoclip.

"Nu am putut să mă abțin din plâns la filmări. Niciodată nu mi s-a întâmplat așa, la nicio piesă de-a mea nu am mai pățit să filmez și să nu mă pot opri din plâns. Piesa am făcut la studio la Florin Pește și pentru videoclip am făcut ca un fel de poveste, ca și cum m-aș uita la un film. Am luat albumul de la mama de acasă și am pus doar câteva fotografii cu ea.

Urmează să filmăm o piesă împreună în realitate, aici a fost ca un fel de început de poveste. Eu cu Armin am mai pregătit o surpriză pentru toate mamele, care va veni de 8 Martie, dar acum în piesa aceasta am făcut ca un fel de început de poveste cu pozele cu mama", a dezvăluit Claudia Puican, pentru WOWbiz.ro.

De ce a început artista să plângă

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întrebat-o pe frumoasă artistă care sunt cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de la mama ei. Claudia Puican ne-a dezvăluit că mama ei a fost cea care a învățat-o să meargă și să vorbească, însă spune că niciodată nu a învățat-o cum să trăiască fără ea.

În melodia sa, artista vorbește despre faptul că mama nu a învățat-o cum să trăiască și după ce ea nu va mai fi, iar acela a fost momentul în care a început să plângă la filmări.

"Eu și spun acolo în piesă că ea m-a învățat cum să vorbesc, în viață cum să pășesc și pentru asta mereu îi mulțumesc. Deja la a doua strofă vin cu un mesaj și mai emoționant, când îi spun că fără ea în viață nu voi știi să fac. Știm cu toții că va veni acel moment când nu vom mai avea părinții alături și la strofa a doua din piesa asta m-am emoționat foarte rău și am izbucnit în plâns. Nu am mai putut să mă abțin", a dezvăluit Claudia Puican, pentru WOWbiz.ro.

Claudia Puican, mândră de părinții ei

Claudia Puican este foarte mândră de părinții ei. Artista provine dintr-o familie numeroasă, iar părinții ei au și adoptat un copil, reușind astfel să îi schimbe viitorul și să îi ofere tot ce este mai bun.

Cei doi soți au avut parte de o familie mare, având patru fete. Cu toate acestea, tatăl Claudiei Puican și-ar fi dorit și un băiat pentru a-i fi moștenitor, astfel că a luat decizia, împreună cu membrii familie, de a adopta un băiat. În prezent, băiatul are aproape 20 de ani.

"Pe Claudia am făcut-o aproape la 34 de ani. Pe celelalte le-am avut sub 30 (n. red. ani), încă 3. Pe Claudiu l-am luat la 40 de ani. L-am făcut și pe el mare, are aproape 20 de ani are și el. A crescut în sânul familiei Puican", a mărturisit tatăl Claudiei Puican, în cadrul unei emisiuni TV.

